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Birkin kahkül modeli geri döndü

Jane Birkin 60'ların sonunda şöhrete kavuşmasından bu yana bir stil ikonudur. Sadece Hermes çantaları yüzünden değil, günümüzün en trend saç modellerinden birini icat ettiği için de teşekkür etmeliyiz ona. İşte yeni nesil arasında gene popüler olan Birkin kahkülleri...

Giriş: 17.05.2025 - 07:30 Güncelleme: 17.05.2025 - 07:30
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil Birkin kahkül modeli geri dönüyor, 2025 saç modası

Fransız stili, kadınlar arasında her zaman bir öykünme kaynağı olmuştur. TikTok'un iyice yaygınlaşmasıyla modası geçmeyen Fransız trendleri yeni nesil tüketicilere kadar ulaştı. Z kuşağı artık Birkin kahkülleri tercih ediyor.

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Günümüzde kadınlar kişisel stillerini ifade etmek için sürekli yeni yollar arıyor. Bakımı kolay Birkin kahkülü, her çeşit yüz şekline giden, doğal bir aksesuar olarak yeniden tercih edilir oldu.

Nedir Birkin kahkülü?

60'larda, adını Fransız stil ikonu Jane Birkin’den alan bu kahkül modeli, doğallığı ve zahmetsiz şıklığıyla 2025’te yeniden moda. Hafif dağınık görünümüyle öne çıkan Birkin kahkülleri, sert hatlardan uzak, yumuşak geçişli bir kesime sahip. Ne çok yoğun ne de tamamen seyrek olan bu kahküller, yüzü çerçeveleyerek daha genç ve romantik bir hava katıyor.

Küt kesim tarzı için yoğun saç gerekmez, yani Birkin kahkülleri tipik kaküller kadar dolgun olmaz. Birkin kahkülleri kaş hizasında, altında ya da üstünde olmak üzere çeşitli uzunluklarda kesilebilir. Uçlarda hafif dağınık ve daha seyrek olmalı, yüz çevresine boyut ve doku katmalıdır.

Bu model, özellikle doğal dalgalı ya da düz saçlarda harika durur. Hem nostaljik hem modern bir görünüm isteyenler için en ideali...

Jane Birkin stili yeniden canlandı

Zahmetsiz bir şıklık sunan saç modelleri söz konusuysa, çok az isim Jane Birkin kadar zamansız bir çekicilik taşır. 1960'ların İngiliz-Fransız stil ikonu, moda dünyası için kalıcı bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Onun en çok beğenilen güzellik imzalarından biri, Birkin Bangs olarak bilinen yumuşak ve ince kahkülleriydi. Yüzü çerçeveleyen bu stil, son yıllarda hem modern genç kızlar hem de ünlüler tarafından benimsenerek yeniden canlandı. Peki Birkin kahküllerini bu kadar özel kılan tam olarak nedir ve bu görünümü kendiniz nasıl elde edebilirsiniz?

Birkin kahküllerini bu kadar özel kılan nedir?

Birkin kahkülü hafif dalgalı yapısıyla karakterize edilir. Klasik kahküllerin keskin bitişlerinin aksine bu stil, zahmetsizce dağınık ama şık görünen ancak asla aşırı ilgilenilmemiş bir zarafet yayar. Kahkül tipik olarak uzun kesilir, kaşları sıyırır veya hatta hemen altına kadar uzanır, doğal ve romantik bir etki için saçın geri kalanına yumuşak bir şekilde karışır.

Bu zamansız stil özellikle orta ve uzun saçlarda iyi sonuç verir ve doğal hareketi artırarak rahat, Parisli bir estetiği sevenler için mükemmel hale getirir. Çok bakım gerektiren kahküller olmadan yüz hatlarına yumuşaklık katmak isteyen herkes için ideal bir seçimdir.

Bu kesimi nasıl kişiselleştirebilirsiniz?

Kuru kesim tercih edin: Doğru uzunluk ve dokuyu sağlamak için kuaförünüzden kahküllerinizi saçınız kuruyken kesmesini isteyin. Bu, ıslak saç kesilirken sıklıkla meydana gelen keskin hatları önler.

Kıvırcık tutun: Birkin kahküllerinin güzelliği yumuşak, havadar dokusunda yatar. Kuaförünüz küt bir kahkül yerine doğal ve kıvrımlı bir bitiş oluşturmak için nokta kesim tekniklerini kullanmalı.

Daha uzun bir kahkül: Birkin stili kahkül kaşların altına kademeli inmeli ve zahmetsizce uzamış bir etki için saçınıza yanlardan karışmalıdır.

Minimum çaba ile stil: Parmaklarınızla hızlı bir geçiş, yumuşak bir fön idealdir.

Kahkülünüz hareket etsin: Hafifçe ayrılmış, yana doğru savrulmuş veya doğal dalgalara sahip kahküller sabit değil hareketlidir, doğal görünümlüdür.

Birkin kahkül kullanan ünlüler

Her şey, çabasız güzelliğini ve Fransız karizmasının simgesi olan kahküllerini, kendi görüntüsünün ikonik bir parçası haline getiren Jane Birkin'in kendisiyle başladı. Zaman içinde pek çok ünlü bu kahküllerden kullandı. Son yıllarda, bir dizi ünlü ve moda fenomeni bu saç stilini yeniden ilgi odağı haline getirdi...

Alexa Chung

İngiliz modasının sevgilisi uzun zamandır abartısız zarafetin savunucusu oldu ve Birkin kahküllerini görünümünün önemli bir unsuru haline getirdi.

Margot Robbie

Hollywood'u Fransız şıklığıyla buluşturan Margot, hem modern hem de zamansız hissettiren yumuşak, ince kahküllere sahip.

Dakota Johnson

İmzası haline gelen kahkü Birkin modelinin modern bir yorumu ve görünümüne zahmetsizce göz alıcı bir dokunuş katıyor.

Jeanne Damas

Günlük zarafeti yansıtan, doğal, hafifçe kıvrılmış kahkülüyle Paris güzelliğini temsil ediyor.

Suki Waterhouse

Rahat, bohem esintili kahküllerin bir başka savunucusu olan Suki'nin Birkin stiline yaklaşımı zahmetsizce havalı ve çağdaş bir görünümde.

Bu stilin size uygun olup olmadığına nasıl karar vereceksiniz?

Birkin kahküller, her çeşit yüz hattına uygun olsa da özellikle oval yüz yapısına sahip kişilerde daha iyi durur. Doğal olarak dalgalı, yumuşak veya düz saçlara sahip olanlar bu saçları en kolay şekilde koruyabilirken, kıvırcık saçlı kişilerin daha sık şekillendirmesi gerekebilir. Zahmetsiz güzellik, zamansız Fransız zarafeti ve biraz da vintage nostaljisi sizi cezbediyorsa, Birkin Bangs yani Birkin kahkülleri sizi niteleyen bir stile dönüşebilir.

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