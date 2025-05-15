Tom Cruise'un 'Görevimiz Tehlike'si Cannes kırmızı halısından böyle geçti
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike filmiyle devam etti. Kırmızı halıda yine 'sade' tercihler göze çarptı
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali etkinlikleri kapsamında Görevimiz Tehlike filminin prömiyeri gerçekleştirildi. Etkinlik öncesi gerçekleşen kırmızı halı seremonisinde ünlüler sade tercihlerle gazetecileri selamladı.
Zira festivalin getirdiği yeni kıyafet kuralları gereği, transparan elbiselerle birlikte hacimli ve hareketi engelleyen kıyafetler de kesin bir şekilde yasaklanmış, festivalin resmi yönergesinde şu ifadeler yer almıştı:
"Nezaket kuralları gereği, çıplaklık kırmızı halıda ve festivalin diğer alanlarında yasaktır. Özellikle uzun kuyruklu hacimli kıyafetler, misafirlerin akışını engellediği ve tiyatro salonundaki oturma düzenini zorlaştırdığı için kabul edilmeyecektir. Festival karşılama ekipleri, bu kurallara uymayan kişilerin kırmızı halıya çıkmasına izin vermemekle yükümlüdür."
ABD'li oyuncu Zoe Saldana Saint Laurent imzalı siyah düz bir elbise giydi. Kıyafetin üzerine tercih ettiği deri ceket kombini oldukça sporlaştırmıştı
Eva Longoria Elie Saab'ın 2025 Sonbahar/Kış koleksiyonundan parlak bir elbise giydi.
Festivalde özenli tercihleriyle göz dolduran Irina Shayk, vintage Yves Saint Laurent elbisesiyle deyim yerindeyse cenazede gibiydi.
Festivalin jüri üyelerinden Halle Berry yılın balon etek modasına uydu, siyah ve pembeyi birlikte kullandı.
Heidi Klum, Elie Saab imzasıyla deniz kızını andırıyordu.
Andie MacDowell zamansız maskülen takım elbise stilini ışıltılı payetli topuklularla tamamlayarak dikkat çekici bir kontrast yarattı.
Wan QianHui
Heidi Klum ve Tom Kaulitz
Halle Berry
Hofit Golan
Emma Todt
Chloe Lecareux
Hannah Waddingham
Tom Cruise
Tom Cruise
Pom Klementieff
Andie MacDowell