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2025'te ilham verecek gelinlik modelleri!

Havaların ısınmasıyla düğün mevsimi geldi çattı. Gelinlerin 'tatlı' telaşı da başladı. Peki yeni sezonda gelin adaylarını hangi gelinlik modelleri ve trendler bekliyor?

Giriş: 10.05.2025 - 08:00 Güncelleme: 10.05.2025 - 09:27
Habertürk
Haberler Stil Düğün mevsimi başladı! İşte yılın popüler gelinlik modelleri ve trendleri
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Yıllar geçse de zamansız duracak, zarif, aynı zamanda dikkat çekici bir gelinlik seçmek gelin adayları için oldukça önemli... Bu görünümün başlangıç noktası ise New York Gelinlik Moda Haftası.

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Her yıl nisan ve ekim aylarında düzenlenen bu etkinlik, dünyanın dört bir yanından tasarımcıların gelecek sezon koleksiyonlarını tanıttıkları bir vitrin işlevi görüyor. Peki düğün mevsimi de açılmışken yeni sezonda gelin adaylarını hangi trendler bekliyor?

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BALON ETEKLERİN SÜRPRİZ YÜKSELİŞİ…

Sezonun sürprizlerinden biri, balon eteğin geri dönüşü oldu. Kumaşın içe doğru toplanarak elbisenin altına kıvrılmasıyla oluşan bu hacimli etek formu, gelinliklere hafif ve havalı bir şekil kazandırıyor.

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'BASK' BEL DETAYI

Bu sezonun öne çıkan gelinlik trendlerinden biri olan bask kesim, yani V formundaki bel kesimi. Bu kesim, vücuda zarif bir biçimde oturarak beli daha ince gösteriyor. Geçtiğimiz sezonlarda da öne çıkan bu model artık gelinlik dünyasında yerini sağlamlaştırdı.

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Neredeyse her tasarımcı bu formu koleksiyonuna eklemiş durumda. Bu bel hattı, drape efektli kumaşlarla birleştiğinde vücut hatlarını yumuşak bir şekilde vurgulayan zarif bir görünüm yaratıyor.

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‘BEYAZ OLMAYAN’ GELİNLİKLER

Gelinlikler artık sadece beyaz olmak zorunda değil. Bu sezon birçok tasarımcı renkli tonlarla oynarken, bazıları pastel ama hâlâ 'gelinlik' havasını taşıyan tonları tercih ediyor.

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FARKLI DANTEL YORUMLARI

Dantel belki de gelinliğin 'icadı'ndan beri olmazsa olmaz bir kumaş. Öte yandan dantel her zaman gelinlik modasının demirbaşlarından biri olsa da, bu sezon kullanılan danteller alışılmışın dışında.

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Tasarımcılar daha belirgin, katmanlı ve stratejik olarak yerleştirilmiş dantel desenleriyle klasik detaya taze ve dinamik bir yorum getirdi. Gelinlik arayışında olanların bu sezon, sınırları zorlayan geniş yelpazede dantel tasarımlarla karşılaşacağına eminiz.

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KURDELELER

2024'te saçlardan kıyafetlere, ayakkabılardan çantaya kadar her yerde gördüğümüz kurdele trendi modası bitti bitecek derken kalıcılığını kanıtladı. Özellikle gelinlik dünyasında!

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Minik kurdele detaylarından büyük modellere kadar, bu zarif dokunuş önümüzdeki yıl da gelinlik trendlerinde yerini koruyacak.

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GELİNLİKLER ŞALLARLA UÇUŞUYOR…

Hint düğün kıyafetlerinin Batı modası üzerindeki etkisi artık bir sır değil. Boncuk işlemelerden karmaşık nakışlara kadar pek çok sevilen detay, kültürler arası geçiş gücünü fazlasıyla kanıtladı. Şallar da bu etkileşimden nasibini alan parçalar arasında yer alıyor.

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Gelin şalları, farklı şekillerde kullanılabilmeleri sayesinde gelinlere kişisel stillerini özgürce ifade etme imkânı sunuyor. Son dönemde bazı gelinler, şalları boyunlarına dolayarak kumaşı sırtlarından aşağıya doğru bırakıyor ve bu görünüm duvak yerine tercih ediliyor.

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İKİ PARÇALI TAKIMLAR

Gelinler artık daha yaratıcı ve rahat görünümler arıyor. Bu noktada iki parçalı tasarımlar, kişisel stilini yansıtmak isteyen gelinler için ideal bir çözüm!

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ÇIKARILABİLİR KORSE ÜSTLER

İşte tam da bu noktada başka bir trend'e giriş yapıyoruz: Çıkarılabilir korse üstler. Gelinlik modellerine göz atarken ya da gelinlik provasında içinizden muhtemelen "Bu kıyafeti muhtemelen sadece bir kez giyeceğim" diyebilirsiniz. Gerçek şu ki, pek çok gelin düğün gününden sonra gelinliğini bir daha hiç giymiyor.

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Ancak yeni trend bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor. Çıkarılabilir korselere sahip gelinlikler, düğün gününüzden bir parçayı gündelik stilinize dahil etmenin de önünü açıyor. Zira beyaz korse üstler, kabarık tül eteklerle olduğu kadar bir pantolonla da son derece şık görünebilir!

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KEDİ GÖZÜ YAKALAR

Yıllar boyunca kalp yaka gelinlikler zirvedeydi. Ardından kare yaka tasarımlar öne çıktı. Ancak bu yılın podyumları, yaka detaylarında yeni bir dönemin başladığını ilan etti.

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Hem köklü markaların hem de yükselen tasarımcıların koleksiyonlarında yer bulan kedi gözü yakalar, sivri ve açılı hatlarıyla köprücük kemiğine ya da omuza doğru uzanan modern bir görünüm. Bu form, uygulandığı parçanın havasını değiştiriyor.

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İNCİ TAKI OLMAKTAN ÇIKIYOR!

İnciler artık sadece takılarda değil; gelinliklerde göz alıcı süslemeler olarak da karşımıza çıkıyor. Gösterişten uzak lüksü seven gelinler, incilerin abartıya kaçmadan derinlik ve zarafet kazandırmasını çok sevecek.

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*Görseller Shutterstock, Backgrid ve AP'den alınmıştır.

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