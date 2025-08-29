Habertürk
        Rusya: Güvenlik garantileri bir şart değil | Dış Haberler

        Rusya: Güvenlik garantileri bir şart değil

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'ya sağlanması planlanan güvenlik garantilerine ilişkin açıklamada bulundu. Zaharova, "Güvenlik garantileri bir koşul değil sonuç olmalı." derken, garantilerin Rusya'nın güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olması gerektiğini belirtti.

        Habertürk / AA
        Giriş: 29.08.2025 - 20:24 Güncelleme: 29.08.2025 - 20:28
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        TASS'ın haberine göre, Zaharova, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin barış anlaşmasından sonra ele alınması gerektiğini ifade etti.

        Savaşın nedenlerinin ele alınmasının önemini vurgulayan Zaharova, güvenlik garantilerinin bir şart değil ancak bir sonuç olması gerektiğini dile getirdi.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, güvenlik garantilerinin Rusya'nın güvenlik çıkarlarıyla uyumunu şart olarak öne sürdü.

        Müzakerelerin olası sonuçlarına da işaret eden Zaharova, Ukrayna'nın tarafsız bir konuma gelmesini beklediklerini dile getirirken, sahadaki gerçekliklerin tanınması gerektiğini belirtti.

        KALLAS'TAN AÇIKLAMA

        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "zaman kazanmaya çalıştığını" ifade ederek, Ukrayna'nın askeri olarak desteklenmesinin hala "çok önemli" olduğunu söyledi.

        Kallas, AB Dönem Başkanı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan 2 günlük AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ile basına açıklama yaptı.

        Üye ülkelerin bakanlarıyla Ukrayna'nın savunması, Avrupa'nın savunma alanında hazırlık durumu ve AB'nin askeri misyonları konularında görüştüklerini dile getiren Kallas, Rusya'nın Ukrayna'da barış istemediğini ifade etti.

        Kallas, Rusya'nın barış çabalarına "füze saldırılarıyla yanıt verdiğini" belirterek, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy, birkaç ay önce görüşmelere hazır olduğunu açıkça ifade etmişti ancak Putin her türlü yolu kullanarak zaman kazanmaya çalışıyor ve bu nedenle Ukrayna'nın askeri olarak desteklenmesi gerekiyor. Bu, hala çok önemli bir husus." dedi.

        AB ve üye ülkelerin savaşın başından bu yana Ukrayna'ya 63 milyon avrodan fazla askeri destekte bulunduğunu söyleyen Kallas, bu çabaların sürmesi gerektiğini vurguladı.

        Kallas ayrıca, bakanların Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin "sağlam ve güvenilir" olması gerektiği konusunda net bir tavır sergilediğini dile getirdi.

