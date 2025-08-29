Habertürk
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli! - Fenerbahçe Haberleri

        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!

        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Portekizli teknik adamın, sarı-lacivertli ekipten alacağı tazminat ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ödeyeceği fesih bedeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 17:28 Güncelleme: 29.08.2025 - 17:28
        • 1

          Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho'yla birlikte hedeflediği başarılara ulaşamayan Fenerbahçe, yeni sezona da beklediği gibi başlayamadı.

        • 2

          Benfica'ya yenilerek, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda eden sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırma kararı aldı.

        • 3

          Hakem performansları, rakipler ve bazen de oyuncularıyla ilgili alışılmışın dışında açıklamalarıyla öne çıkan Mourinho, son olarak yönetime karşı da olumsuz ifadeler kullanmıştı.

        • 4

          Fenerbahçe'nin başında geçen sezon Süper Lig'de 36 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam, 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

        • 5

          TAZMİNATI BELLİ OLDU!

          Portekizli teknik adamla, yolların ayrılmasının ardından tazminat konusu gündem oldu. Sarı-lacivertli yönetim, Jose Mourinho ve ekibine sözleşme feshi için yaklaşık 12 milyon euroluk bir tazminat bedeli ödeyecek.

        • 6

          Jose Mourinho, daha önceki çalıştırdığı takımlardan aldığı tazminatlarla da gündem olmuştu.

          Mourinho'nun daha önceki takımların aldığı tazminat bedelleri şöyle:

        • 7

          Chelsea (2007): 20,7 milyon euro

        • 8

          Real Madrid (2013): 19,6 milyon euro

        • 9

          Chelsea (2015): 14,4 milyon euro

        • 10

          Manchester United (2018): 22,5 milyon euro

        • 11

          Tottenham Hotspur (2021): 18,4 milyon euro

        • 12

          Fenerbahçe (2025): 12 milyon euro

          Toplam: 107.6

        Habertürk Anasayfa