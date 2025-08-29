Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'nin Buldan ilçesindeki yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının Muğla'daki Milas-Bodrum Havalimanı'na dönüş esnasında teknik bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kaldığını, uçaktaki pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

UÇAK KAZA KIRIMA UĞRADI

Edinilen bilgiye göre, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına katılan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğraması sonucu tarlaya acil iniş yaptı. Kaza sonrası bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazadan sağ kurtarılan pilot, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye getirildi.

Kurtarılan pilotun hastaneye getirilme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde pilotun ambulanstan alınarak sedye ile hastaneye getirilişi yer aldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen pilotun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TARIM VE ORMAN BAKANI YUMAKLI: PİLOTUMUZUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yumaklı, NSosyal'den konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Uçağın, Denizli'nin Buldan ilçesindeki yangına müdahale ettiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımız, Muğla'daki Milas-Bodrum Havalimanı'na dönüş esnasında Yatağan ilçesi Hacıbayramlar köyüne teknik bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kalmış, sert inişin etkisiyle uçakta hasar meydana gelmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu çok şükür iyidir. Orman teşkilatımıza ve kahraman personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tüm ekiplerimizi her türlü kazadan ve beladan korusun." VALİ AKBIYIK’TAN AÇIKLAMA Muğla Valisi İdris Akbıyık, kaza- kırıma uğrayan uçak ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağı meydana gelen arıza nedeni ile Yatağan ilçemiz Hacıbayramlar Mahallesi Sepetçi mevkiinde boş araziye acil iniş yapmıştır. Pilotumuz sağlık kontrolleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş olup alınan ilk bilgilere göre hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sert inişin etkisi ile uçakta da hasar meydana gelmiştir. Orman teşkilatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

DENİZLİ'DE ÇIKAN YANGIN AYDIN'A SIÇARADI Denizli’nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını Aydın’ın Buharkent ilçesine de sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürdürülürken, yangına müdahale edip, Muğla’da zorunlu iniş yapan uçak ise kaza- kırıma uğradı. Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'ndeki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, Aydın'ın Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere köyü yakınlarındaki ormana sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. *Haberin görselleri İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.