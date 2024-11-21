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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir kanuni düzenleme yok" dedi ve usulsüz bir durum tespit edildiğinde gereğinin yerine getirileceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 19:39 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:39
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        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından "Vergi borçlarının silinmesi" iddialarına yönelik açıklama yaptı. Şimşek "Vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir kanuni düzenleme yoktur. Usulsüz bir husus tespit edildiğinde gereği derhal yerine getirilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        GELİR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDDİALARA YANIT VERDİ

        Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bir medya kuruluşunda yer alan "devleti soyup köşeyi döndüler" başlıklı haberle ilgili yazılı açıklama yaptı.

        Haberin tamamen "asılsız" olduğuna, "gerçeği yansıtmadığına" dikkat çekilen açıklamada, Türk vergi hukukunda, tabii afetler gibi bazı özel durumlar için getirilen terkin düzenlemeleri ve bazı küçük tutarlı alacakların tahsilinden vazgeçilmesine yönelik düzenlemeler dışında vergi borçlarının kayıtsız şartsız silinmesine imkan veya izin veren herhangi kanuni düzenlemenin bulunmadığı vurgulandı.

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        GEREKLİ DENETİMLER YAPILIYOR

        Haberde iddia edilen uygulamanın hiçbir zaman vuku bulunmadığının altı çizilen açıklamada, "Zira tahakkuk etmiş, yani ödenmesi gereken hale gelmiş bir vergi borcunu, bir vergi cezasını ya da bunların zamlarını, faizlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi istisna olmak üzere hiçbir makamın silme yetkisi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, vergi hukukunda yer alan ve henüz kesinleşmemiş vergi ve cezalar ile ilgili uzlaşma imkanı sağlayan müessese kanunla yeniden düzenlenerek vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

        "USULSÜZ BİR HUSUS TESPİT EDİLDİĞİNDE GEREĞİ DERHAL YERİNE GETİRİLMEKTEDİR"

        Açıklamada, GİB'in, elektronik vergi sistemleriyle gerekli analiz, kontrol ve denetimleri yaptığı ve sonuçları raporladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Usulsüz bir husus tespit edildiğinde gereği derhal yerine getirilmektedir. Nitekim habere konu olay 2021 yılında gerçekleşmiş olup, idare tarafından derhal tespit edilmiş ve ivedilikle hukuki süreç başlatılmış ve yargıya intikal ettirilmiş, yargı süreci devam etmektedir. Ayrıca Bakanlığımız nezdinde de idari soruşturma sonuçlandırılmış gerekli müeyyideler uygulanmıştır. Olayla ilgili gerekli vergisel süreçler tamamlanarak hiçbir tahakkuk kaybına izin verilmemiş, herhangi bir kamu zararı da söz konusu olmamıştır."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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