İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı’na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur attı.

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DHA'nın haberine göre Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli lodos etkisini gösterdi.

Havalimanı çevresinde rüzgar hızının 41 knota ulaşması nedeniyle İstanbul Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, bazı uçaklar ise pisti pas geçmek zorunda kaldı.

REKLAM Yetkililerden lodosa rağmen havalimanında operasyonun sorunsuz şekilde devam ettiği bilgisi edinildi. "SAAT 16.00'DA KARAYELİN ETKİSİ BAŞLAYACAK" Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ise "Son 24 saattir lodostan kuvvetli esen rüzgar, şu saatlerde yerini kuzeybatıdan esen karayele bırakıyor" dedi. Öztel şu ifadelere yer verdi: "Bu geçiş rüzgarları özellikle yer seviyesine yakın fırtınaların oluşmasına yol açıyor. Saat 16.00’dan itibaren beklenti ise hakim yönü karayelden olan yine kuvvetli rüzgar. Bu durum uçuşların daha normal şekilde yapılabilmesine olanak tanır fakat 2 saat daha yer seviyesindeki fırtına sürecek görünüyor. Akşam saatlerinde özellikle 18.00’den sonra rüzgar zayıflayacak, deniz ve hava ulaşımını etkileyen fırtınanın dinmesini bekliyoruz."

BÜYÜK ORANDA NORMALE DÖNDÜ Öztel'in açıklamasının ardından megakentte karayel etkili olmaya başladı. Sıcaklıklarda düşüş yaşanırken uçuşlar da büyük oranda normale döndü. SABİHA GÖKÇEN'DE İNİŞ VE KALKIŞLAR NASIL? Öte yandan İstanbul Havalimanı'na inecek bazı seferlerde kalkış havalimanı veya havada bekleyiş sürerken, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek uçaklarda önemli bir bekleyiş görülmedi. Bu durum Flightradar24 adlı internet sitesine de yansıdı.

Öte yandan fırtınanın etkili olduğu İstanbul Arnavutköy'de bir caminin minaresi de hasar gördü.