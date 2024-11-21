Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.301,67 %2,99
        DOLAR 34,4816 %0,04
        EURO 36,4061 %0,13
        GRAM ALTIN 2.955,84 %0,70
        FAİZ 41,60 %-2,12
        GÜMÜŞ GRAM 34,49 %0,89
        BITCOIN 97.540,00 %3,26
        GBP/TRY 43,6589 %0,06
        EUR/USD 1,0525 %-0,18
        BRENT 74,12 %1,80
        ÇEYREK ALTIN 4.832,79 %0,70
        Haberler Ekonomi Otomobil Hurda araç teşviki yeniden gündemde! Hangi modeller ÖTV'siz alınabilecek - Otomobil Haberleri

        TBMM'de hurda araçlara teşvik teklifi görüşülecek

        Türkiye'de 2019'dan bu yana uygulanmayan hurda araç teşviki, TBMM'de yapılan bir yasa teklifi ile yeniden gündeme geldi. Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifine göre, 25 yaş ve daha büyük araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla araçlarını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere alacakları sıfır kilometre yerli araçların Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulması öngörülüyor

        Giriş: 21.11.2024 - 12:05 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uzunca bir süredir tartışılan hurda araç teşviki konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

        Buna göre, hurda araçlara yönelik yeni bir teşvik çıkarılmasını öngören yasa teklifi TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

        Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifinde, 25 yaş ve daha büyük araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla araçlarını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulması öngörüldü.

        REKLAM
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Haberi Görüntüle

        Yasa teklifinde, "TÜİK verilerine göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 adet olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Yine TÜİK'e göre Türkiye'de trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalaması ise 14.5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25'lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır. Yaşı büyük araçlar, tamir, bakım masrafları açısından külfet oluştururken diğer yandan trafikte de mal ve can kaybına sebep olacak şekilde tehlike arz edebilmektedirler. Ayrıca hem çevreye hem de ekonomiye zarar vermektedirler. Bu anlamda 25 yaşından büyük araçların geri dönüşüme verilmesi, ekonomik, çevre kirliliği, ulaşım güvenliği açısından ehemmiyet arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

        REKLAM

        TBMM'ye sunulan bir başka yasa teklifi ise, ticari araç alacak şoför esnafını ilgilendiriyor. Teklife göre, geçimini tek araçla sağlayan şoför esnafının 10 yıl süreyle ticari faaliyetlerle kullanmak üzere satın alacağı yeni aracın ÖTV ve KDV'den muaf tutulması talep edildi.

        HANGİ MODELLER ÖTV'Sİ ALINABİLECEK

        Yapılan teklif eğer bu hali ile yasallaşırsa, Türkiye'de üretilen yerli otomobilleri ÖTV'siz satın almanın önü açılacak.

        Türkiye'de üretilen yerli otomobiller ise şu şekilde;

        - Fiat Egea

        - Fiat Egea Cross

        - Fiat Fiorino

        - Ford Transit

        - Ford E-Transit

        - Ford Tourneo Custom

        - Ford Transit Custom

        - Ford Tourneo Courier

        - Ford Transit Courier

        - Hyundai i10

        - Hyundai i20

        - Hyundai Bayon

        - Renault Megane Sedan

        - Renault Clio

        - Renault Duster

        - Toyota Corolla

        - Toyota CH-R

        - Togg T10X

        - Volkswagen Transporter

        TESK ÇAĞRI YAPMIŞTI

        Son dönemde birçok çevreden hurda araç teşviki talebi gelirken, bu konuda en somut taleplerden birini Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) yapıyordu. TESK Başkanı Palandöken, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, "Mal sahiplerinin ellerinde ekonomik olarak kazancı olmayan, çevreye ve doğaya zararlı hale gelmiş, yakıt israfı da çok büyük olan eski teknoloji olan araçların hepsi hurdaya çıkmış vaziyette. Hızlı bir şekilde sorunun çözümü için araçların yaşlarına yönelik bir teşvik programı yeniden uygulanmalı" ifadelerini kullanmıştı.

        Türkiye'de ilk defa 2003 yılında uygulanan hurda teşviki politikası, yıllar içinde şekil değiştirerek farklı aralıklarla uygulanmaya devam etti. Türkiye'de en son hurda teşviki 31 Aralık 2019'da yürürlükten kalkmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Halı sahadan dönerken silahlı çatışmanın ortasında can veren gencin babası konuştu
        Halı sahadan dönerken silahlı çatışmanın ortasında can veren gencin babası konuştu
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        Habertürk Anasayfa