Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İtalya'daki köy nüfus krizini fırsata çevirdi: Trump'ın zaferine üzülene 1 Euro'ya ev | Dış Haberler

        İtalya'daki köy nüfus krizini fırsata çevirdi: Trump'ın zaferine üzülene 1 euroya ev

        Dünya, ikinci bir Donald Trump dönemine hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'de bir gemi turu şirketi bu dönemi görmek istemeyen Amerikalılar için 4 yıllık seyahat turu çıkarmıştı. İtalya'nın Sardunya adasındaki bir köy de bunu fırsata çevirmek için harekete geçti. Nüfus kriziyle karşı karşıya kalan köy, öncelikli olarak ABD'den geleceklere 1 euroya ev satacaklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 07:49 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşen seçimlerin galibi eski ABD Başkanı Donald Trump, 4 yıl aradan sonra 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a geri dönmeye hazırlanıyor. ABD'de Trump'ın zaferine sevinenler kadar üzülenler de var. Geçtiğimiz günlerde bir gemi turu şirketi ikinci Trump dönemini görmek istemeyenler için 4 yıllık seyahat planladıklarını açıklamıştı.

        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Haberi Görüntüle

        İtalya'nın Sardunya adasındaki bir köy de bunu fırsata çevirmek için harekete geçti. Sardunya Adası'ndaki Ollolai köyü yıllardır azalan nüfusunu artırmak için ABD'deki seçim sonuçlarından mutlu olmayanlara çağrıda bulundu.

        İtalya'nın kırsalındaki diğer birçok yer gibi, Ollolai de uzun zamandır onlarca yıllık nüfus azalmasının ardından ekonomiyi ve nüfusu canlandırmak için dışarıdan insanları buraya taşınmaya ikna etmeye çalışıyor. Bunun için eski evleri bir euro gibi düşük bir fiyata satıyor.

        REKLAM

        "KÜRESEL SİYASETTEN BIKTINIZ MI?"

        Ollolai köyü, ABD Seçimleri'nin ardından Amerika'dan gelecek olası göçmenler için bir internet sitesi hazırladı ve seçim sonuçlarında rahatsız olanların boş evlerden birini almak için acele etmeleri gerektiğini ifade etti.

        İnternet sitesinde, "Küresel siyasetten bıktınız mı? Yeni fırsatlar elde ederken daha dengeli bir yaşam tarzını benimsemek mi istiyorsunuz?" sorularını soruyor ve şöyle yanıt veriyor: "Sardunya'nın muhteşem cennetinde Avrupa'ya kaçışınızı inşa etmeye başlamanın zamanı geldi."

        "ONLAR BİZİM KAZANMA KARTIMIZ"

        CNN International'a konuşan, Belediye Başkanı Francesco Columbu, bu kampanyanın özellikle Amerikalı seçmenleri çekmek için oluşturulduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

        "Biz gerçekten istiyoruz ve her şeyden önce Amerikalılara odaklanacağız. Elbette diğer ülkelerden insanların başvuruda bulunmasını yasaklayamayız, ancak Amerikalılar için hızlı bir prosedür olacak. Köyü canlandırmamıza yardımcı olmalarına bahse giriyoruz, onlar bizim kazanma kartımız."

        "BİRÇOK AMERİKALININ UZAKLAŞMAK İSTEDİĞİ KİŞİ O"

        Columbo, "Elbette, yeni seçilen bir ABD başkanının adını özel olarak söyleyemeyiz, ancak hepimiz biliyoruz ki birçok Amerikalının artık uzaklaşmak ve ülkeyi terk etmek istediği kişi o. Bu internet sitesini özellikle ABD seçim sonrası yer değiştirme ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturduk. Geçtiğimiz yıl başlatılan dijital göçebe planımızın ilk baskısı zaten yalnızca Amerikalılara yönelikti." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Belediye başkanı, son zamanlarda çoğunlukla ABD'den gelen 38 bin ev bilgisi talebinin geldiğini söyledi ve "Köy yarı boş kalmaya devam ediyor, hala taşınmaya hazır, satışa sunulabilecek yaklaşık 100 boş ucuz evimiz var. Hepsinin haritasını çıkardık ve listeledik ve yakında alıcıların bakması için fotoğrafları internet sitesine de koyacağız." dedi.

        Columbu, köyün artık üç kademeli konaklama sunduğunu söyledi, bunlar ise şöyle: Belirli dijital göçebelere ücretsiz geçici evler, tadilata ihtiyaç duyan bir avroluk evler ve 100 bin euroya kadar fiyatlarla taşınmaya hazır evler.

        Belediye başkanı, bu evler için gerekli tüm işleri halletmek için her adımında evi satın alan kişiye rehberlik edecek özel bir ekibin olduğunu söyledi.

        NÜFUSU BİN 150'YE GERİLEDİ

        Geçtiğimiz yüzyılda, Ollolai'nin nüfusu 2 bin 250'den bin 300'e düştü ve her yıl çok az sayıda bebek dünyaya geldi. Birçok aile, ekonomik olarak zor dönemlerde iş ve daha iyi bir yaşam arayışıyla köyü terk etti.

        Son birkaç yılda, nüfus düşerek bin 150'ye geriledi.

        *Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Bitcoin'de yeni zirve
        Bitcoin'de yeni zirve
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti"
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        Habertürk Anasayfa