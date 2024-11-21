Bitcoin'de yeni zirve: 100 bin dolar sınırına yaklaştı
ABD'de başkanlık seçimini Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanmasının ardından kripto paralarda başlayan yükseliş trendi devam ediyor. Bitcoin fiyatı ilk kez 97 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı. Böylelikle Bitcoin 100 bin dolar sınırına bir adım daha yaklaşmış oldu
Giriş: 21.11.2024 - 08:07 Güncelleme: 21.11.2024 - 08:07
ABD seçimlerinin ardından yükselişine aralıksız devam eden lider kripto para birimi Bitcoin, 97 bin doları aşarak rekor tazeledi.
Bitcoin saat 07.58'de 97 bin 453 dolardan işlem görüyor.
Yeni rekor beklentileri güçlenirken analistlerin psikolojik sınır olarak tanımladığı 100 bin dolar seviyesine yaklaştı.
Bitcoin fiyatı Fed'in faiz indirimlerinin de etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 128 yükseldi.
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