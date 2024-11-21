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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin'de yeni zirve: 100 bin dolar sınırına yaklaştı - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin'de yeni zirve: 100 bin dolar sınırına yaklaştı

        ABD'de başkanlık seçimini Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanmasının ardından kripto paralarda başlayan yükseliş trendi devam ediyor. Bitcoin fiyatı ilk kez 97 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı. Böylelikle Bitcoin 100 bin dolar sınırına bir adım daha yaklaşmış oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 08:07 Güncelleme: 21.11.2024 - 08:07
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        ABD seçimlerinin ardından yükselişine aralıksız devam eden lider kripto para birimi Bitcoin, 97 bin doları aşarak rekor tazeledi.

        Bitcoin saat 07.58'de 97 bin 453 dolardan işlem görüyor.

        Yeni rekor beklentileri güçlenirken analistlerin psikolojik sınır olarak tanımladığı 100 bin dolar seviyesine yaklaştı.

        Bitcoin fiyatı Fed'in faiz indirimlerinin de etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 128 yükseldi.

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