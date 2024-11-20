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        Haberler Gündem İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı

        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı

        İzmir'de gözaltı işlemi yapmak istedikleri şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İzmir Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamada "Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs, silahıyla birlikte yakalanmıştır." denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 21:50 Güncelleme: 20.11.2024 - 22:46
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        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
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        İzmir'in Seferihisar ilçesinde, devriye görevinde bulunan polis ekibine silahlı saldırı düzenledi.

        Olayda 3 polis yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        SALDIRGAN YAKALANDI

        İzmir Valiliği, silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine silahla ateş açılması sonucu yaralanan 3 polisin tedavi altına alındığını, olayın şüphelisinin silahıyla birlikte yakalandığı açıkladı.

        İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Seferihisar ilçemizde, 20 Kasım 2024 günü saat 20.00 sıralarında silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibimizin üzerine silahla ateş açılmıştır. 3 polis memurumuz yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Turabiye Mahallesi sıralarında Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Devriye grevinde bulunan polis ekiplerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

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        Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı.

        İhbar üzerine adrese takviye polis ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde durumları ağır olan polis memurları 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında S.Ç. isimli bir şüpheli yakalandı. Soruşturma sürdürülüyor.

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