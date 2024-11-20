Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği

        İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri öncesi AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında kayyum tartışması çıktı. Tartışmaların büyümesi üzerine gerginlik arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 10:17 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri öncesi AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında kayyum tartışması çıktı. Tartışmaların büyümesi üzerine gerginlik arttı.

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri tartışmalı başladı.

        Toplantı öncesinde AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında kayyum tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gerginlik arttı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişi sırasında gerginlik arttı. Komisyon salonunda tansiyon düşmedi.

        REKLAM

        Kayyum görevlendirmeleri nedeniyle CHP milletvekilleri, komisyon salonuna girmesini engelledi. Komisyon Başkanı Mehmet Muş, tartışmalar sonrası araya girdi.

        ÖMER ÇELİK: MECLİS'TE EŞKIYALIK KABUL EDİLEMEZ

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik X hesabından komisyon toplantısında yaşananlara tepki gösterdi. Çelik şunları söyledi:

        "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Meclis'te eşkiyalık kabul edilemez.

        Hiç kimse Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkiyalık hakettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır.

        CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir."

        YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bütçe komisyonunda kayyum görevlendirmeleri hakkında, "Biz terörle mücadele ediyoruz. Şehrin her şeyinin bırakıldığı kişidir belediye başkanı" dedi.

        Yerlikaya, "Kırsalda ve şehirde terör inlerini temizliyoruz. 10 ayda 722 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

        Yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Yerlikaya, "Bu yıl içinde, hapis araması olan 168 bin 998 şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. Bunların 27 bin 697’si hırsızlık; 14 bin 123’ü dolandırıcılık, 2 bin 277’si terör, 2 bin 721’i kasten öldürmeden aranıyordu" bilgisini paylaştı.

        Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri hakkında konuşan Yerlikaya, "Bu uğurda verilen büyük bir mücadele var; ancak bu yılın ilk 10 ayında maalesef 276 kadın cinayeti işlendi. Kadına şiddet vakalarını önlemek adına geliştirdiğimiz elektronik kelepçe kapasitemizi, sürekli artırıyoruz. 1.500 Kapasiteli Elektronik İzleme Merkezinde 62 ilde 764 vakayı aktif olarak takip ediyoruz" dedi.

        "2024 yılı içinde; organize suç örgütlerine yönelik 1.223 operasyon düzenledik" diyen Yerlikaya, "3.770 organize suç örgütü üyesi tutuklandı. 505 organize suç örgütünü çökerttik. Sadece bu yılın ilk 10 ayında: bu çetelere ait 36 milyar TL değerindeki mal varlığına el koyduk. Bu suç örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Güreş şirketi kurucusu Eğitim Bakanlığı'na aday
        Güreş şirketi kurucusu Eğitim Bakanlığı'na aday
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        İkinci First Lady'lik dönemi stili
        İkinci First Lady'lik dönemi stili
        Habertürk Anasayfa