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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü | Son dakika haberleri

        Konya'da daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü

        Konya'da galericilik yapan kişi, işyerine gelen husumetlileri tarafından silahla vurularak öldürüldü. Aynı iş yerinde daha önce bir mimarlık ofisinin bulunduğu ve mayıs ayında bir mimarın öldürüldüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 00:50 Güncelleme: 21.11.2024 - 02:02
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        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
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        Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

        Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkerler Sokak'ta galericilik yapan Muhammet P. ile işyerine gelen husumetlileri arasında kavga çıktı.

        KURTARILAMADI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        AA'nın haberine göre; silahla vurulan Muhammet P. ağır yaralandı. Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        AYNI İŞ YERİNDE DAHA ÖNCE BİR MİMAR ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Öte yandan aynı iş yerinde daha önce bir mimarlık ofisi bulunduğu ve mayıs ayında mimar Necati Şadi Kılıç'ın da aynı dükkanda öldürüldüğü öğrenildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Konya
        #haberler
        #Son dakika haberler
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