Kaya Çilingiroğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi: Saklanmıyor
Kaya Çilingiroğlu, Yeniköy'deki bir mekân çıkışında yeni sevgilisiyle görüntülendi. Çilingiroğlu, basın mensuplarını görünce saklanan kız arkadaşı için "Saklanmıyor, belki ailesi istemiyordur" dedi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kaya Çilingiroğlu, Yeniköy'deydi. Yeni sevgilisiyle bir mekân çıkışında yeni sevgilisiyle objektiflere yansıyan Çilingiroğlu, otomobiline yöneldi.
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"BELKİ DE AİLESİ İSTEMİYORDUR"
Kaya Çilingiroğlu, o sırada kameraları görünce saklanan kız arkadaşı için "Saklanmıyor, belki ailesi istemiyordur" ifadelerini kullandı.
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"EVLİLİK DÜŞÜNCEM YOK"
Kız arkadaşının 35 yaşında olduğunu belirten Kaya Çilingiroğlu; "Şu anda evlilik düşüncem yok" dedi.
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Kaya Çilingiroğlu ayrıca geçtiğimiz günlerde Nevide Çiçek ile bir balıkçıda görüntülenmesi üzerine, "Nevide ile hiç ilişkim olmadı" ifadelerini kullandı.