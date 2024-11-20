Yayalara çarptı hayatını kaybetti!
Tekirdağ'da, yolun karşısına geçmeyen çalışan 1'i çocuk 2 yayaya çarpan ve kazada savrulan motosikletin sürücüsü 24 yaşındaki Şerafettin Gevrek hayatını kaybetti. Yaralıların durumunu iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Tekirdağ'da kaza, Çorlu'nun Silahtarağa Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nde meydana geldi. Şerafettin Gevrek'in (24) kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan B.Ç. ile 4 yaşındaki torunu M.Ç.'ye (4) çarptı.
MOTOSİKLEK SÜRÜCÜSÜ CAN VERDİ
Kazada motosikletten düşen Gevrek, B.Ç. ve torunu M.Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gevrek, kurtarılamadı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
DHA'daki habere göre yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.