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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Karadağ - Türkiye: 3-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Karadağ - Türkiye: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        A Milli Takım'a Karadağ şoku... Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Yağmurun etkisiyle adeta çamura dönen zeminde oynanan mücadelede Krstovic'in gollerine engel olamayan Milliler, Galler'in de İzlanda'yı mağlup etmesiyle grubu ikinci sırada tamamladı ve A Ligi'ne direkt yükselme şansını kaçırdı. Türkiye, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.11.2024 - 21:31 Güncelleme: 20.11.2024 - 00:55
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        A Mill Takım'a Karadağ şoku!
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        A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde son virajı dönemedi, A Ligi'ne yükselme şansını elinin tersiyle itti... B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında 'puansız' Karadağ'a konuk olan ay-yıldızlılar, rakibi karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

        Ev sahibinde 28, 45 ve 73'te fileleri havalandırarak hat-trick yapan Nikola Krstovic, Milli Takım'ı yıkan isim oldu.

        A Milliler'in tek golü 37. dakikada Kenan Yıldız'dan geldi.

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        GALLER, A LİGİ'NE YÜKSELDİ

        Milliler bu sonuçla grubu 11 puanla 2. sırada tamamlarken, İzlanda'yı mağlup eden Galler 12 puanla grup lideri olarak A Ligi'ne yükseldi.

        A LİGİ İÇİN SON UMUT PLAY-OFF

        UEFA B Ligi 4. Grup'u ikinci sırada tamamlayan Türkiye ise A Ligi'ne direkt olarak katılma şansını kaçırdı. Milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

        Ay-yıldızlılar, A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlardan Belçika, Sırbistan, Macaristan veya İskoçya ile play-off turunda eşleşecek. Play-off kura çekimi 22 Kasım'da gerçekleştirilecek.

        Çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek play-off maçları mart ayında oynanacak. Play-off'u geçen ekip A Ligi'nde mücadele edecek.

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        SAHA ZEMİNİ TARLAYI ANDIRDI!

        Karadağ-Türkiye maçının oynandığı Niksic Şehir Stadı'nın kötü zemini futbolcuları oldukça zorladı.

        Kötü saha zemini, yağışın da etkisiyle iyice ağırlaştı. Futbolcular bozuk zeminde bazen seken, bazen de takılan topu kontrol etmekte zorlandı.

        UEFA ilk olarak Karadağ-Türkiye maçının Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacağını açıklamış ancak bu stadın bozuk zemini gerekçe gösterilerek karşılaşma Niksic Şehir Stadı'na alınmıştı.

        Stat: Niksic Şehir

        Hakemler: Urs Schnyder, Marco Zürcher, Benjamin Zürcher (İsviçre)

        Karadağ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Sipcic, Tuci, Jankovic, Jovetic (Dk. 83 Brnovic), Vukotic (Dk. 69 Kuc), Gasevic (Dk. 86 Camaj), Loncar, Krstovic

        Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan (Dk. 82 Semih Kılıçsoy), Merih Demiral, Emirhan Topçu (Dk. 46 Samet Akaydin), Eren Elmalı (Dk. 46 Mert Müldür), Okay Yokuşlu (Dk. 63 İsmail Yüksek), Orkun Kökçü, Yunus Akgün (Dk. 74 Barış Alper Yılmaz), Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

        Goller: Dk. 29, Dk. 45 ve Dk. 73 Krstovic (Karadağ), Dk. 37 Kenan Yıldız (Türkiye)

        Sarı kartlar: Dk. 22 Jankovic, Dk. Dk. 42 Spcic, Dk. 62 Krstovic, Dk. 79 Loncar, Dk. 90+1 Nikic, Dk. 90+4 Tuci, Dk. 90+4 Robert Prosinecki (Teknik direktör) (Karadağ), Dk. 46 Okay Yokuşlu, Dk. 62 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 79 Merih Demiral, Dk. 79 Vincenzo Montella (Teknik direktör), Dk. 90+4 Barış Alper Yılmaz (Türkiye)

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