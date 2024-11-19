Sezgin Erdemir, trafikte saldırıya uğradı
Oyuncu Sezgin Erdemir, Sultanbeyli'de trafikte durdurularak saldırıya uğradı. Karakola giderek şikayetçi olan Erdemir'in başvurusu üzerine 2 kişi tutuklandı
Sezgin Erdemir, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde trafikte saldırıya uğradı.
Seyir halindeyken bir minibüs şoförü, emniyet şeridinde yavaşlayarak Erdemir'i durmaya zorladı.
Minibüsten inen 2'si erkek, 1'i kadın 3 kişi, Erdemir'in aracının yanına gelerek küfürler ve hakaretler savurdu. Ünlü oyuncu, o anları cep telefonuyla kayda aldı.
Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Erdemir'in başvurusu üzerine iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, 'tehdit', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Fotoğraflar: Instagram