CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu.

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"Bütçe görüşmeleri sürecinde bu grubun hakkını vermek isterim" diyen Özgür Özel, "Hayvan hakları yasasında itlaf vardı. Bu grup muhteşem direnişle itlafı çıkarttı. Belediye başkanlarımız 'Biz uygulamayacağız' dedi. O yasadan itlafı ve olumsuz pek çok maddeyi geri çektirdiler. Diğer taraftan kadının soyadı düzenlemesi geri çekildi. Bir yasa getirdiler, adı etki ajanlığı. Grup mesajı aldı, geçen hafta mücadele verildi, etki ajanlığı yasası geri çekildi. Hepinize teşekkür ediyorum, hepinizle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"22 GÜN OLDU, İDDİANAME YOK" Esenyurt'ta yapılan CHP MYK'ya dikkat çeken Özel, "Hep birlikte demokrasiye karşı girilmiş, siyasi darbe girişimine karşı ne yapmamız gerektiğini konuştuk. O gün tutukladın, sonra gizli tanık yarattın. Güya o gizli tanığın ifadesiyle iddianame yazacak. Tek sanıklı dava 22 gün oldu iddianame yok. Delillerin yaratıldığı sürecin adalet getireceğine kimse inanmaz. Esenyurt'ta kimse böyle bir sürece inanmıyor. AK Parti ve MHP'ye kötü haberim şu; gidin Esenyurt'u gidip dolaşın. Esenyurt'ta yapılan araştırmalarda, işgale yüzde 81 ile itiraz ediyor. Ahmet Özer'e oy vermeyen 5 kişiden 4'ü 'haksızlık yapılıyor' diyor" dedi.

REKLAM "Esenyurt'ta nöbete devam edeceğiz" diyen Özel, "2 günde bir, günlük nöbeti bir ilimiz tutacak, dayanışmayı sonuna kadar hissettirecek" diye konuştu. "SAĞLIK BAKANI İSTİFA EDECEK" CHP lideri Özgür Özel, "Bugün Meclis'te bir konuk var, Sağlık Bakanı. Bir yanda Yenidoğan Çetesi yargılanıyor, bir yanda Sağlık Bakanı sağlığı, hastaneleri, yenidoğan ünitelerini nasıl yöneteceğini anlatıyor, bütçe istiyor. O 2016'dan Sağlık Bakanı ki bakan olduğu güne kadar; İl Sağlık Müdür. Onun döneminde yaşanıyor ne yaşanıyorsa. Hastanelerin sahipleri o kadar hatırlı kişiler ki o hastanelere çocuklar yatırılmaya devam ediyor. Bu çetenin başındakiler o kadar şımarmışlar ki savcıyı tehdit ediyor. İşte o sürecin sağlık müdür, bugün gelmiş, 'Ben Sağlık Bakanı'yım' diyor. Evlerde o beşikler boş duruyor. 18 sene sonra bir mucize çocuğu olmuş, o çocuğu da o çete öldürmüş. Bu gelmiş, komisyonda kendisine bakan muamelesi yapılmasını bekliyor. O istifa edilecek, o hesap verilecek; o güne kadar bunların yüzüne bakılmayacak" dedi.

REKLAM BAKAN TEKİN'E: BİN GÜNAHIN VAR Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de seslenirken, "Bir Milli Eğitim Bakanı var, Anayasa'nın ilk 4 maddesinden laiklik ilkesine Batman'da dümdüz saldırıyor. Neymiş camiler ahıra çevrilmiş. AK Parti'nin kutuplaşma siyasetinde kullandığı ne kadar yalan varsa kullanıp, bana sahip çıksınlar diye aklınca uyanıklık yapıyor. Laiklik din düşmanlığıymış da camiler öyle olmuş da... Bu ülkeyi kuranlar, o anayasayı yapanlar olmasaydı o camilerde ezan okunmuyordu" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin'e seslenen Özel, "Eğitimde fırsat eşitliği yerlerde sürünen, öğrencileri aç bırakan, okulları vakıflara derneklere peşkeş çeken bir bakanla karşı karşıyayız. Sen okullarda öğrencilere yemek dağıtma sözünü unutan, 'Yemek dağıtalım' dediğimizde o kapıları bize kapatan, öğrencileri aç bırakan bir Milli Eğitim Bakanısın. Okulları pislik götürürken, 30 bin eleman almak için başvuran, belediyelere kapatan birisin. CHP camileri ne ahır yaptı ne kapattı. Köyün cemaati cephede çarpışırken, camilerde ıslanmasın diye mühimmatı saklayan, bunun üzerinden utanç yalanlarını atana diyorum ki; senin yaptığın bin günahı var. O yüzden bu hadsizin bu küstahın söylediği sözlere laf yetiştirmek yerine derdini görmek lazım" diye konuştu.

TEĞMENLERE SORUŞTURMA: MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİNE SAHİP ÇIKMAK VATAN BORCUDUR CHP lideri Özel sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bu ülkenin gerçek sorunlarını söylerken, Tayyip Bey'e, 'CHP seçmenle konuşuyor, kutuplaşma düşüyor. Bizim seçmen CHP'nin taahhütlerine kulak veriyor. Gerginlik üretmelisin' dedi diye, hiç olmayacak zamanda her türlü gerginliği üretmek için alarma geçtiler. En nihayetinde teğmenler. Harbiye'den mezun oluyorlar. Tarihte ilk kez 3'ünün de birincisi genç kadın teğmenler. İşte size Cumhuriyet hikayesi. O 3 kadının birinci olmasını hazmedemediler. İşte bu törende 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dediler diye teğmenlere önce bir şey olmadı. O Hizbullahçı kafa, gerici kafa harekete geçti. 8 gün sonra Tayyip Erdoğan elini sıktığı, hatrını sorduğu, madalyasını taktığı o birinci kadın teğmen başta olmak üzere hepsine saldırmaya başladı. Soruşturmalar, haberler, darbeci diyenler... Suç güya emre itaatsizlik, disiplinsizlik. Esas karın ağrısı 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeleri.

Güya 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' deyince 28 Şubat oluyormuş. Mustafa Kemal 10 Kasım'dan beri buramızda, 28 Şubat'ta yok. Bu teğmenler, Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyecekti de 'Tsikopis'in askerleriyiz mi diyecekti? Bu mesele 28 Şubatlık mesele değildir. Mustafa Kemal'in askerlerinden bu millete hiçbir zaman zarar gelmedi, gelmez. Ama 15 Temmuz'da gördük Fethullah Gülen'in askerleri ne yaptı.

O yüzden 14 yıl önce Balyoz kumpasında 'Kumpas kuruldu' derken, o gün kumpası kuranlarla ülkeyi yönetenler etle tırnak gibiydi. O günden bugüne bu ordu ne kadar kan kaybettiyse FETÖ kadar onların önünü açan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Liyakata değil, sadakata bakanlar bu ülkeye felaketi yaşattılar. Mustafa Kemal'in askerlerine sahip çıkmak bu milletin askerlik kadar vatan, millet borcudur.

Darbe yapılanması çıkarmak kötü bir siyasi hesaptır. Her teğmen rütbesini taktığı gün Genelkurmay Başkanı olmayı hayal eder. Atatürk'ün teğmenlerinin hedefi bu millete en üst noktada hizmet etmektir. Bordo Berelilerin mezuniyet töreninde yeminde unutmuşlar. Bir fırsatçı ordusu var ki, Mustafa Kemal'in ordusuna FETÖ'yü enjekte eden zihniyet, Mustafa Kemal'in askerleri yerine hastalıklı hücreleri enjekte etmek istiyor.

Buradan bir kez daha sesleniyoruz; hepinizin evladı var. Bu çocukları ihraç etmek, okul birincisi kolay mı yetiştirildi? Biz bu teğmenlere sahip çıkacağız. Geçmişte de sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkarız. İktidar olunca haksızlıkla atılan kim varsa geri alırız. Bu arada geçen süre onlara çok şey kaybettirir. Atma, yapma, kula hakkına girme. Girersen günü geldiğinde o atılan teğmenlere tören yaptıracağız, engel olanları emekliye yollayacağız."

"ASGARİ ÜCRET 30 BİN LİRA OLMALI, ESNAF KORUNMALI" CHP lideri Özgür Özel asgari ücret zammı hakkında şunları söyledi: "Enflasyonun altında zam vermek... Tayyip Erdoğan'ın yemini var; emeklimi, memurumu enflasyona ezdirmeyeceğim, diye. KDV'yi, ÖTV'yi artır, elektriğe, doğalgaza zam yap asgari ücretliye gelince, enflasyon artar. CHP olarak asgari ücret 30 bin lira olmalıdır. Asgari ücret artışından esnaf ve KOBİ korunmalıdır.

SGK'yı siz batırdınız diyenlerin getirdiği durum ortada. Yüzde 55 olan prim getirisi yüzde 10'a düşmüş durumda. İşgücüne katılım düşük, işsizlik yüksek. Kayıtdışı işsizlik büyüyor. Türkiye'de aktüerya denge çok iyi değil. Şimdi 'SGK'yı CHP'li belediyeler batırıyor' yalanına. SGK'nın alacaklarının yüzde 90'ı özel sektörün. CHP'nin ödeyemediği SGK borcu devede kulak değil, kaldı ki bu borç bizim değil. Ankara, İstanbul, Manisa belediyesi ödemediler, şimdi Tayyip Bey diyor ki 'Bizimkiler yedi, CHP hesabı ödeyecek' diyor. Haciz yoluyla CHP'yi aciz gösterme yolları. Elbette zorlanırız, aksamalar yaşanır ama sanmayın ki bu kötülüğü yapınca milletin gönlünden biz düşeriz."