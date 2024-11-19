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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana son dakika haberleri: Ekmek almaya giderken ölüm | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Ekmek almaya giderken ölüm!

        Adana'da, ekmek almaya giderken bir anda fenalaşan 59 yaşındaki Gülbeyaz Demirel, hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Demirel'in eşi ve çocukları, olay yerinde gözyaşı döktü. Demirel'in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:51 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:14
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        Ekmek almaya giderken ölüm!
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        Adana'da olay, saat 11.30 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Ekmek almak için evden çıkan Gülbeyaz Demirel (59), sokakta yürürken birden fenalaşıp, boş arsada yere yığıldı.

        NEFES ALMADIĞI GÖRÜLDÜ

        DHA'da yer alan habere göre mahallelinin fark edip yanına gittiği Demirel’in, nefes almadığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Demirel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alıp, olay yerine gelen Gülbeyaz Demirel’in eşi ve çocukları, gözyaşı döktü.

        KALP KRİZİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

        Yapılan incelemenin ardından kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Demirel’in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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        #adana
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