Ekmek almaya giderken ölüm!
Adana'da, ekmek almaya giderken bir anda fenalaşan 59 yaşındaki Gülbeyaz Demirel, hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Demirel'in eşi ve çocukları, olay yerinde gözyaşı döktü. Demirel'in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı
Adana'da olay, saat 11.30 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Ekmek almak için evden çıkan Gülbeyaz Demirel (59), sokakta yürürken birden fenalaşıp, boş arsada yere yığıldı.
NEFES ALMADIĞI GÖRÜLDÜ
DHA'da yer alan habere göre mahallelinin fark edip yanına gittiği Demirel’in, nefes almadığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Demirel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alıp, olay yerine gelen Gülbeyaz Demirel’in eşi ve çocukları, gözyaşı döktü.
KALP KRİZİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR
Yapılan incelemenin ardından kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Demirel’in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.