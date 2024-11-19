Black Friday'den Cyber Monday'e: Alışveriş maratonunun kökeni nereye dayanıyor?

Tüketiciler, elektronik, giyim ve daha pek çok üründe büyük fırsatlar yakalamak için mağazalarda uzun kuyruklar oluşturur ya da internet üzerinden hızlıca alışveriş yapar. Black Friday, yalnızca büyük indirimlerle değil, aynı zamanda tatil alışveriş sezonunun başlangıcını müjdeleyen bir kültürel olay olarak da önem taşır.