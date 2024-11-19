İşverenin SGK primlerine artış yolda

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, 4/a (SSK) statüsündeki çalışanlara ödenen ücretler için toplam yüzde 34,75 oranında sosyal sigorta primi kesiliyor. Bu primin 14 puanı işçi payı, 20,75 puanı ise işveren payı olarak alınıyor.

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Edinilen bilgilere göre, her 1 puanlık prim indiriminin devlete maliyeti 43 milyar TL’yi buluyor. Beş puanlık prim indirimi dolayısıyla devlet yılda 215 milyar liralık prim gelirinden vazgeçiyor.

5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılından beri, vergi ve primlerini süresinde ödeyen işverenleri teşvik etmek amacıyla 5 puan prim indirimi uygulanıyor. Vergi ve primlerini düzenli ödeyen işverenlerden yüzde 20,75 yerine yüzde 15,75 oranında prim alınıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların katılımıyla uzun süredir kamu harcamalarını azaltacak önlemler üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Kamu harcamaları reformu kapsamında, devlet tarafından sağlanan tüm teşviklerin etkinliği analiz ediliyor.

Devlete 2024 yılı maliyeti 215 milyar lirayı bulan 5 puanlık prim teşvikleri de bu kapsamda masaya yatırıldı. Prim teşviki maliyetinin azaltılması konusunda çeşitli alternatifler üzerinde duruluyor. Tüm sektörlerde 1 puanlık indirim yapılması, maliyetlerde 43 milyar lira düşüş anlamına geliyor.

Beş puanlık prim teşvikinin Türkiye’de kayıt dışı istihdamın azaltılmasında büyük rol oynadığı değerlendiriliyor. Kayıt dışılığın halen yüksek olduğu sektörlerde prim teşvikinin aynen veya 1-2 puan azaltılarak devam ettirilmesi tartışılıyor. Kayıt dışılığın az veya hiç olmadığı sektörlerde prim teşvikinin tamamen kaldırılması, desteklenmesi istenen bazı sektörlerde ise aynı kalması görüşü ağır basıyor.