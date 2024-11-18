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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt! - Futbol Haberleri

        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!

        UEFA Uluslar B Ligi 6. ve son hafta maçında A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Karadağ'a konuk olacak. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu ve ayrılık sorusuna yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 20:30 Güncelleme: 18.11.2024 - 20:30
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        • 1

          A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ maçı öncesi toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri...

        • 2

          "KARADAĞ MAÇI ZOR, KAZANMAK İSTİYORUZ"

          Hesap yapmamız gerekirse geçen seneden beri iyi bir sezon geçirdik. En iyi takımlarla mücadele etmek için A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Bu serüven C Ligi'nde başlamıştı. Karadağ maçı zor bir maç. Bütün maçları kaybetseler de bütün maçlarda sonuna kadar zorladılar. Biz kendi işimize bakarak maçı kazanmak istiyoruz.

        • 3

          "EKSİKLERİMİZ VAR"

          Eksiklerimiz var. Abdülkerim cezalı ve Hakan'ın sakatlığı var. Hakan ile alakalı şunu söyleyebilirim; Avrupa'nın her kulübünde dengeleri değiştirebilecek seviyede bir oyuncu. Ancak elimizdeki oyuncuların hepsi sonuna kadar mücadele edecektir ve istediklerimizi verecektir. Herkesi memnun etmeye çalışsaydım hocaya gerek kalmazdı. Kararlarımı her zaman bu takımın iyiliği doğrultusunda vereceğim.

        • 4

          "ÇOK BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"

          Benim konsantrasyonum tamamen yarınki maçla ilgili. Bu başarıyı yaşama hayali son maça kaldı. Bu maçtan sonra birkaç ay ara olacak ve biz de oyuncularımızı takip edeceğiz. Milli aralar geldiğinde ben hep fazladan oyuncu çağırıyorum takıma, benimle daha önce çalışmamış oyuncuları çağırıyorum. Bu, herkesi takip ettiğimize dair kanıt olmuştur diye düşünüyorum. İleride çok büyük hedeflerimiz var.

        • 5

          "HERKESİN GÖNLÜ RAHAT OLSUN"

          Futbolda çok fazla spekülasyon oluşur. Ben burada olduğum için çok mutluyum ve burada sevildiğimi düşünüyorum. Bazen basın beni eleştirse de... Şaka tabii ki. Herhangi bir şekilde bir gün ayrılık olursa bunu ilk bilen insan başkanımız olur. Geldiğinden beri çok güzel bir ilişkimiz var, her şeyi konuşabiliyoruz ve aşağı yukarı aynı şeyleri düşünüyoruz. Herkesin gönlü rahat olsun.

        • 6

          "BU KONUYU KAPATMALIYIZ"

          Roma'dan teklif gelip gelmediğine dair: Bu konuyu artık kapatmamız gerektiğini düşünüyorum, daha fazla konuşmamalıyız. Yarınki maça odaklanmalıyız çünkü tuzak dolu, zor bir maç olacak.

        • 7

          "ARDA UMARIM DAHA FAZLA OYNAR"

          Bir milli takım hocası olarak oyuncularımın takımlarında fazlasıyla oynamasını isterim. Oyuncular takımlarında devamlı olarak oynamadıklarında seviye farkı maalesef anlaşılıyor. Arda da umarım daha fazla oynar Real Madrid'de. Arda bunu orada başarabilirse... Biliyorsunuz, Real Madrid dünyanın en büyük kulübü.

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