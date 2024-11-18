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        Haberler Dünya Avrupa'dan 'karışık' mesajlar: Bir taraf Rusya'ya bir taraf Ukrayna'ya yakın | Dış Haberler

        Avrupa'dan 'karışık' mesajlar: Bir taraf Rusya'ya bir taraf Ukrayna'ya yakın

        ABD Başkanlık Seçimleri'ni Donald Trump'ın kazanmasının ardından Avrupa'da dengeler özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ölçeğinde değişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Almanya Şansölyesi Olaf Scholz iki yılın ardından Rus lider Putin'le telefonda görüşürken, Polonya Başbakanı Tusk bu görüşmeyi eleştirdi. Görevi devretmeye hazırlanan Biden yönetiminin ise görev süresinin dolmasına 2 ay kala Ukrayna'ya ABD uzun menzilli silahlarını Rusya'ya karşı kullanma izni vermesi, Macaristan tarafından eleştirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 17:33 Güncelleme: 18.11.2024 - 17:33
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        Avrupa'dan 'karışık' mesajlar
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        ABD Başkanlık Seçimi'nin Donald Trump'ın kazanmasıyla dengeler dünyanın dört bir yanında yeniden şekilleniyor. Değişim yaşanan en önemli merkezlerden biri ise Avrupa.

        Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna yanlısı olmayan, diyalog yoluyla savaşı bitirmeyi amaçlayan tutumu, Almanya Şansölyesi Scholz'un Putin'i iki yıl sonra aramasına neden olmuştu.

        Polonya'dan bu telefona itiraz geldi.

        Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna'daki savaşa işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "telefon görüşmeleriyle durdurulamayacağını" söyledi.

        Tusk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i telefon görüşmeleriyle durduramaz. Bu savaştaki (Rusya-Ukrayna Savaşı) en büyük saldırılardan biri olan dün geceki saldırı, telefon diplomasisinin, tüm Batı'nın Ukrayna'ya verdiği gerçek desteğin yerini alamayacağını kanıtladı. Önümüzdeki haftalar sadece savaşın kendisi için değil, geleceğimiz için de belirleyici olacaktır." ifadelerine yer verdi.

        Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ise Biden yönetiminin aldığı 'Ukrayna' kararına tepki gösterdi.

        Biden yönetimi, Ukrayna'nın ABD silahlarını kullanarak Rusya'ya karşı uzun menzilli saldırılar düzenlemesine izin vermişti.

        Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, "kararın şaşırtıcı derecede tehlikeli" olduğunu söyledi.

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