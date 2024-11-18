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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Boşanma aşamasındaki kocası adliye yolunda vurdu! | Son dakika haberleri

        Boşanma aşamasındaki kocası adliye yolunda vurdu!

        Manisa'da 23 yaşındaki Belgin B. boşanma davası açtığı kocası Furkan B. için uzaklaştırma kararı aldırmak istedi. Belgin B., 3 aylık kızıyla adliyeye giderken eşi tarafından vuruldu. Bacağından yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken kaçan saldırgan yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 17:24 Güncelleme: 18.11.2024 - 17:24
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        Boşanma aşamasındaki kocası adliye yolunda vurdu!
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Belgin B. (23), bebek arabasındaki 3 aylık kızıyla uzaklaştırma kararı aldırmak için adliyeye giderken boşanma aşamasındaki eşi Furkan B. (25) tarafından tabancayla baldırından vuruldu.

        DHA'nın haberine göre Belgin B.'nin yerde sağlık ekiplerini beklemesi ve Furkan B.'nin elinde tabancayla kaçtığı o anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        BEBEK ARABASIYLA YOLDAYDI

        Olay, 14 Kasım'da 17.00 sıralarında meydana geldi. Belgin B., mart ayında boşanma davası açtığı eşi Furkan B. için uzaklaştırma kararı aldırmak için 3 aylık kızıyla adliyeye gitmek için evden çıktı. Bebek arabasındaki kızıyla yolda yürüyen Belgin B., bu sırada motosikletiyle kendisini takip eden eşi Furkan B. tarafından sağ baldırından tabancayla yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Belgin B. acı içinde yerde kalırken, Furkan B. motosikletiyle kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Belgin B.'nin yerde sağlık ekiplerini beklemesi ve Furkan B.'nin elinde tabancayla kaçtığı o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Belgin B., tedaviye alındı. Belgin B. ve yanındaki 3 aylık kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        YAKALANIP TUTUKLANDI

        Polis, olayın ardından kaçan Furkan B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Furkan B., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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        #son dakika
        #Manisa
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