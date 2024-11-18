Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı

        Van'da hayvanları otlatan iki çobanın üzerine kaya parçası düştü. Talihsiz olayda bir çoban yaşamını yitirdi, bir çoban ise yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 23:40 Güncelleme: 18.11.2024 - 23:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Çatak ilçesinde hayvanlarını otlattıkları sırada üzerlerine kaya parçası düşen 2 çobandan biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

        Alacayar Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan Davut ve Yakup İnçamur'un üzerine dağdan kopan kaya parçaları düştü.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kaya parçalarının altında kalan 2 çocuk babası Davut İnçamur, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan 5 çocuk babası Yakup İnçamur'un haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        GÜÇLÜKLE OLAY YERİNE ULAŞABİLDİLER

        Ekipler, bölgede etkili olan sağanak ve sis nedeniyle güçlükle olay yerine ulaşabildi.

        REKLAM

        Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından araçların bulunduğu noktaya getirilen yaralı İnçamur, ambulansla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Davut İnçamur'un cenazesi de morga götürüldü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Acil durum' ile 'toplu sınır dışı'nı doğruladı
        Acil durum' ile 'toplu sınır dışı'nı doğruladı
        Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba gözaltında
        Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba gözaltında
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        'Görüşme' yalanlaması
        'Görüşme' yalanlaması
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        "Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz"
        "Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz"
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Habertürk Anasayfa