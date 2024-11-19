Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
Real Madrid'de yeterli derecede forma süresi bulamayan Arda Güler'in geleceği netleşti. Madrid ekibinde başkan Florentino Perez'in duruma el koyduğu iddia edildi.
- 1
Real Madrid'de bu sezon beklediği forma şanslarını bulamadığı için mutsuz olduğu söylenen Arda Güler ile ilgili konuşan Florentino Perez, oyuncunun durumuna son noktayı koydu.
- 2
A Milli Takım'ın da yıldız futbolcusu Arda Güler'in devre arası transfer döneminde Real Madrid'den ayrılacağı söylentilerinin üzerine çarpıcı bir gelişme yaşandı.
- 3
Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kurmaylarına Arda Güler'in devre arasında takımdan ayrılmayacağını söyledi.
-
- 4
"REAL MADRID'DE KALACAK"
Florentino Perez'in Arda Güler ile ilgili iddialara "Ara transfer döneminde Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Tartışma bitmiştir" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.
- 5
ANCELOTTI İLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Yine ülke basınında yer alan haberlerde Arda Güler'in bulduğu forma süresi hakkında teknik direktör Carlo Ancelotti ile görüştüğü de belirtildi.
- 6
İtalyan teknik adam, Arda Güler'e ona duyduğu güvenin tam olduğunu söylerken oyuncusuna defansif yönde çalışmalar yapmasını tavsiye etti.
-
- 7
Real Madrid formasıyla bu sezon 12 resmi maçta forma giyen Arda Güler, 307 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, bu maçlarda gol katkısı yapamadı.
- 8