G20 liderlerinin fotoğrafında yer almadı: Biden nerede?

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD Başkanı olarak katıldığı son G20 Liderler Zirvesi'nde liderlerin çekildiği fotoğraf karesinde yer almaması dikkati çekti.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki 19. G20 Liderler Zirvesi dün başladı. ABD Başkanı Joe Biden ise bu zirveye Başkan olarak son kez katılıyor. Ancak Biden G20 liderlerinin çektirdiği fotoğrafta yer almadı.

ABD yetkilileri bu duruma sinirlendi ve Biden ile birlikte Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile birlikte fotoğrafı çekmeyi kaçırmasına neden olan hatanın "lojistik sorunlar" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil olmak üzere dünya liderleri, grup fotoğrafı çekimi için Rio'nun koy kıyısındaki modern sanat müzesindeki kırmızı halıda yürüdüler.