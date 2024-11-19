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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et: İşte hileli ürünler arasına giren marka ve ürünler - Alışveriş Haberleri

        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et: İşte hileli ürünler arasına giren marka ve ürünler

        Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncelledi. Son yapılan testlerde dana sucukta baş eti, dana kıymada kanatlı et, ayranda natamisin, kekikte ne olduğu bilinmeyen yabancı madde bulunurken liste uzayıp gidiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 09:06 Güncelleme: 19.11.2024 - 09:06
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        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

        Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

        Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 757'ye sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 151'e yükseldi.

        LİSTEYE 19 YENİ ÜRÜN EKLENDİ

        18 Kasım'da sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde toplam 13 marka taklit ve tağşiş yapılan gıdalarda ise toplam 6 marka bulunuyor.

        Dana kıymada kanatlı eti, ayranda natamisin, kekikte ne olduğu bilinmeyen yabancı madde tespiti zeytinyağı yerine tohum yağları, cinsel içecek, çikolata gibi ürünlerde ilaç etken maddesi kullanıldığı ortaya çıktı.

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        İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

        Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi:

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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