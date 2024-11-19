Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Müzisyen cinayetinde sanığa 'indirimsiz' müebbet | Son dakika haberleri

        Müzisyen cinayetinde sanığa 'indirimsiz' müebbet

        İzmir'in Buca ilçesinde, müzisyenlik yapan bir çocuk babası 42 yaşındaki Şener Esen'i silahla vurarak öldüren 27 yaşındaki Mehmet Ateş, tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Katil zanlısı Ateş'in cezası belli oldu...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 10:01 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müzisyen cinayetinde sanığa 'indirimsiz' müebbet
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'de olay, 4 Şubat 2022’de saat 03.00 sıralarında, Yiğitler Mahallesi 337 Sokak'ta meydana geldi. Silah seslerini duyan mahalleli, dışarı çıktığında, 1 çocuk babası müzisyen Şener Esen'i (42) kanlar içinde yatarken buldu.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Esen, kurtarılmadı. Şener Esen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

        KATİL SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisinin Mehmet Ateş (27) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Ateş, emniyette suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ateş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Mehmet Ateş hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Ateş'in ağabeyi Ö.A. (33) hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' ve S.Ç. (36) için de 'Suçluyu kayırma' suçlarından ceza istendi. İddianame, İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        "KIZ ARKADAŞIMI RAHATSIZ ETTİ" İDDİASI

        Davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Ateş, kız arkadaşı M.B.'yi rahatsız ettiği iddiasıyla Esen'i öldürdüğünü söyledi. Davanın 14'üncü ve karar duruşması İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

        İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

        Duruşmada tutuklu sanık Mehmet Ateş'in yanı sıra tutuksuz sanık Ö.A. ile avukatları ve Esen ailesinin avukatı Hasan Hüseyin Toros salonda hazır bulundu. Başka bir suçtan hükümlü olan S.Ç. ise duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. Son savunmaları sorulan sanıklar, ek savunma yapmadı.

        Esen ailesinin avukatı Hasan Hüseyin Toros, cinayetin tasarlanarak işlendiğini belirterek, "Küçük bir kız çocuğunun babasız kalması da göz önünde bulundurularak sanık Mehmet'in en üst hadden cezalandırılması, haksız tahrik yönünden beyanlarının mahkemeniz tarafından dikkate alınmamasını talep ediyoruz" dedi.

        Savunmaların ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti Mehmet Ateş'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken indirim de uygulamadı. S.Ç., 'suçluyu kayırma' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan yargılanan Ö.A.'nın eyleminin suçluyu kayırma olduğuna hükmeden heyet, sanığın kardeşi olması sebebiyle ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Fırat Sarı 'ilaç kullanma bebek zaten ölecek' dedi! Ama 44 gün yaşadı!"
        "Fırat Sarı 'ilaç kullanma bebek zaten ölecek' dedi! Ama 44 gün yaşadı!"
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        "Türkiye'nin Gazprom'a ertelenmiş borcu yok"
        "Türkiye'nin Gazprom'a ertelenmiş borcu yok"
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Yükseliş sürüyor
        Yükseliş sürüyor
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        G20 liderlerinin fotoğrafında yer almadı: Biden nerede?
        G20 liderlerinin fotoğrafında yer almadı: Biden nerede?
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede
        İşveren priminde artış gündemde
        İşveren priminde artış gündemde
        3 bölge için sağanak uyarısı
        3 bölge için sağanak uyarısı
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        Habertürk Anasayfa