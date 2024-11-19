Müzisyen cinayetinde sanığa 'indirimsiz' müebbet

İzmir'de olay, 4 Şubat 2022’de saat 03.00 sıralarında, Yiğitler Mahallesi 337 Sokak'ta meydana geldi. Silah seslerini duyan mahalleli, dışarı çıktığında, 1 çocuk babası müzisyen Şener Esen'i (42) kanlar içinde yatarken buldu.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Esen, kurtarılmadı. Şener Esen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

KATİL SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisinin Mehmet Ateş (27) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Ateş, emniyette suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ateş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Mehmet Ateş hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Ateş'in ağabeyi Ö.A. (33) hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' ve S.Ç. (36) için de 'Suçluyu kayırma' suçlarından ceza istendi. İddianame, İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"KIZ ARKADAŞIMI RAHATSIZ ETTİ" İDDİASI

Davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Ateş, kız arkadaşı M.B.'yi rahatsız ettiği iddiasıyla Esen'i öldürdüğünü söyledi. Davanın 14'üncü ve karar duruşması İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

Duruşmada tutuklu sanık Mehmet Ateş'in yanı sıra tutuksuz sanık Ö.A. ile avukatları ve Esen ailesinin avukatı Hasan Hüseyin Toros salonda hazır bulundu. Başka bir suçtan hükümlü olan S.Ç. ise duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. Son savunmaları sorulan sanıklar, ek savunma yapmadı.

Esen ailesinin avukatı Hasan Hüseyin Toros, cinayetin tasarlanarak işlendiğini belirterek, "Küçük bir kız çocuğunun babasız kalması da göz önünde bulundurularak sanık Mehmet'in en üst hadden cezalandırılması, haksız tahrik yönünden beyanlarının mahkemeniz tarafından dikkate alınmamasını talep ediyoruz" dedi.

Savunmaların ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti Mehmet Ateş'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken indirim de uygulamadı. S.Ç., 'suçluyu kayırma' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan yargılanan Ö.A.'nın eyleminin suçluyu kayırma olduğuna hükmeden heyet, sanığın kardeşi olması sebebiyle ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.