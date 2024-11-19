Küçük robot Er Bai, kendisinden çok daha büyük 12 robotun yanına gitti ve onlara sordu: "Fazla mesai mi yapıyorsunuz?"

Bir robot, "İşten hiç çıkmıyorum" diye cevap verdi.

"Yani eve gitmiyor musun?" diye sormaya devam etti Er Bai.

Robot, "Benim bir evim yok" diye cevap verdi.

Er Bai "O zaman benimle eve gel" diye seslendi.

Konuşmanın ardından Er Bai liderliği ele aldı ve bağırarak komutlar verirken hareket etti. 12 robottan oluşan grup birbiri ardına depoya doğru hareket etti.

Bir grup robot Er Bai'nin talimatlarına son derece itaatkar görünüyordu ve depoda düzenli bir daire oluşturarak Er Bai'nin yeni emirler vermesini bekliyorlardı. Ancak bundan sonra yeni bir eylemde bulunulmadı ve robotlar fuar personeli onları bulana kadar depoda kaldı.

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Video viral oldu

Hangzhou'daki bir robot geliştirme şirketi, Er Bai'nin kendi ürünleri olduğunu söyleyerek olayı doğruladı. "Kaçırılan" 12 robot Şanghay'daki başka bir şirketin ürünleriydi.