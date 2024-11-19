Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti: "Fazla mesai mi yapıyorsunuz?"
Çin'de "Erbai" adında küçük bir robot, 'fazla mesai yaptıkları' gerekçesiyle 12 robotu ikna ederek bulundukları evden kaçmaya ikna etti. Tüm dünyaya yayılan viral video birçok soru işaretini de beraberinde getirirken, robotun geliştiricisi bu olayın planlanmış bir test senaryosu olduğunu açıkladı.
Küçük robot Er Bai, kendisinden çok daha büyük 12 robotun yanına gitti ve onlara sordu: "Fazla mesai mi yapıyorsunuz?"
Bir robot, "İşten hiç çıkmıyorum" diye cevap verdi.
"Yani eve gitmiyor musun?" diye sormaya devam etti Er Bai.
Robot, "Benim bir evim yok" diye cevap verdi.
Er Bai "O zaman benimle eve gel" diye seslendi.
Konuşmanın ardından Er Bai liderliği ele aldı ve bağırarak komutlar verirken hareket etti. 12 robottan oluşan grup birbiri ardına depoya doğru hareket etti.
Bir grup robot Er Bai'nin talimatlarına son derece itaatkar görünüyordu ve depoda düzenli bir daire oluşturarak Er Bai'nin yeni emirler vermesini bekliyorlardı. Ancak bundan sonra yeni bir eylemde bulunulmadı ve robotlar fuar personeli onları bulana kadar depoda kaldı.
Video viral oldu
Hangzhou'daki bir robot geliştirme şirketi, Er Bai'nin kendi ürünleri olduğunu söyleyerek olayı doğruladı. "Kaçırılan" 12 robot Şanghay'daki başka bir şirketin ürünleriydi.
Video viral hale geldikten sonra Çinli internet kullanıcıları arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Bazıları robotun hareketlerini çok ilginç buldu ve yapay zekanın (AI) beklenmedik gelişimini vurguladı.
Bununla birlikte, robotun 'otonom bilinci' hakkında endişeler konuşulurken,olayın akıllı cihazlardaki güvenlik açıklarını ve robotun etik davranışındaki farkındalığı ortaya çıkardığı vurgulandı.
Kamuoyundaki spekülasyonlar karşısında, Er Bai robotunun geliştiricisi kasıtlı olarak planlanmış bir test senaryosu olan bu "kaçırma" görevinin ardındaki gerçeği açıkladı.
Er Bai'nin robotlarla etkileşime girerek ne gibi ilginç bilimsel tepkiler vereceğini görmek için galeri yönetimiyle birlikte çalıştıkları açıklandı.
Bununla birlikte, geliştirici "kaçırma" olayının tamamen senaryoya göre gerçekleşmediğini de vurguladı. Tasarım sürecinde geliştirici, Er Bai için sadece "eve git" diye bağırmak ve basit iletişim komutları gibi bazı temel talimatlar yazdı. Etkileşimin geri kalanı, Er Bai ile robot grubu arasında kamera tarafından kaydedilen gerçek zamanlı diyalogdan oluşuyor.