MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türk ve Türkiye Yüzyılı uyanışını şuurla kavrıyoruz. 45 ilimizi kapsayan saha ve siyasi çalışmalarımız gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Önümüze dikilen sanal korkuluklar yıkılacak. Artık felaketlerin şiirleri yazılmasın. Bir ve birlikte hilale doğru el ele verirsek zincirden kopmuş hiçbir şeytan herhangi bir kötülük yapamayacaktır. Bakmayalım çatık kaşla birbirimize, başka Türkiye yok, dönmeyelim sırtımızı birbirimize. Bir ve birlikte hilale doğru gidelim emin adımlarımızla.

Türkiye'nin çevresi sancılı bir bölgedir. Sınırlarımızda karanlık oyunlar var. İsrail Lübnan'a ateşkes önerisi sunduktan kısa süre sonra Beyrut'u havadan vurmuştur. Birkaç gün önce Gazze'ye yağdırılan bombalar yüze yakın masumu öldürmüştür. Siyonist barbarlık katlanarak artıyor. İsrail'in durdurulması ve soykırım suçlularından hesap sorulması bir insanlık onuru ve adalet konusudur.

Adil bir dünya çağrısı yapan ülkelerin Rusya ve Ukrayna savaşını kışkırtması, İsrail'in katliamlarına sponsor olmaları ikiyüzlülük değil midir? Sürdürülebilir bir gezegen inşa etmekten çok var olanı yıkmaktır. Dünyada 600 milyon çocuk yoksullukla pençeleşiyor. Lafla peynir gemisi yürütmenin bir sonucu yoktur.

Türkiye'nin İsrail'e karşı tavrı nettir. Türkiye İsrail ile ticaret sayfasını kapatmıştır. Türkiye tüm ürünleri kapsayacak şekilde İsrail'e ticareti durdurmuştur. Böylesi bir durumda ülkemizi karalama çabası Siyonizm'e hizmettir.

Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda olan dostane yolculuğumuz ve bağımız sarsılmazdır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin özüdür. Cumhur İttifakı vatan ve millet sevgisiyle hemhal olmuştur. Fitnebazlar iyice azıttı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir. Aramızda hiçbir görüş ayrılığı olamaz. İttifakımızda görüş ayrılığı yok.

İzmir'de elektrikli sobanın devrilmesi sonucu 5 evladımız hayatını kaybetti. Kendi çocuklarımızı gelecek nesillerimizi konuşmalı ve dert etmeliyiz. Sorunlu ailelerin çocuklarını ruhen kazanmakla birlikte çok ciddi şekilde takip etmeliyiz. Mesele sadece maddi yardımlarla sınırlı görülmemelidir. Çocukların korunması devletin görevidir.

"MAKAM VE KOLTUĞA MERAKIMIZ YOK"

Türkiye'de terörün kökü kazınacaktır. Bunun için kefen giyeceksek baş göz üstüne deriz. Makam ve koltuğa merakımız yok. Yeter ki düşmanlarımıza karşı bir ve beraber olalım. Mevzubahis vatansa bir ve beraberiz.

"PKK KÜRTLERİ TEMSİL EDEMEZ"

Buradan bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK Kürtleri temsil edemez. Şimdi açıkça görüldü ki, bir adım ileri gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün terörist başının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar. Biden'ın üvey evlatlarına, Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. Buna hakkımız yok. Gelin bir olalım, beraber olalım, hep beraber Türkiye olalım.