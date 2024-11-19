Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Talisca hamlesi!
Fenerbahçe'de ara transfer hareketliliği şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için Talisca'yı gündemine aldı. Ayrıca sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan En-Nesyri'ye Suudi kulüplerinden birçok ilgi var. İşte masadaki ihtimaller ve detaylar...
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Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.
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Fenerbahçe yönetimi, kadroyu güçlendirmek için arayışlarına devam ederken gündeminin ilk sırasında Anderson Talisca var.
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Al-Nassr’da forma giyen Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
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Hem oyuncunun menajeri hem de Al-Nassr ile sürdürülen temaslarda önemli ilerleme sağlandı.
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Suudi Arabistan ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Talisca’nın yıllık maliyetini düşürmek için görüşmeler sürüyor.
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Takım içindeki dengeleri bozmak istemeyen yönetim, Brezilyalı futbolcunun maaşının bir kısmını Al-Nassr’ın ödeyeceği kiralama formülü üzerinde duruyor.
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Diğer yandan yaz döneminde Sevilla'dan rekor bonservis bedeliyle transfer edilen En-Nesyri için de hareketlilik yaşanıyor.
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Faslı golcü, birçok Suudi kulübün gündemine gelmiş durumda.
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Ancak Fenerbahçe yönetimi, şu an için En-Nesyri'yi satmayı düşünmüyor ve Faslı oyuncunun takımda kalmasını istiyor.
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En-Nesyri için masadaki rakamın 20 milyon euronun üzerinde olduğu öğrenildi. Talisca ve Youssef En-Nesyri için yürütülen görüşmelerde bire bir takas formülü gündemde değil.