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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: Genç kız okulda pencereden düşüp can verdi! | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Okulda kahreden olay! Genç kız pencereden düşüp can verdi!

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, eğitim gördüğü lisenin 1'inci kat penceresinden düşen 16 yaşındaki Beril S., hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:13 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:18
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        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
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        Kocaeli'nde yürekleri yakan olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Serdar Mahallesi'ndeki Muammer Dereli Fen Lisesi'nde meydana geldi.

        BİRİNCİ KATIN PENCERESİNDEN DÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere göre 10'uncu sınıf öğrencisi Beril S., henüz bilinmeyen bir nedenle okulun 1'inci katındaki pencereden düştü.

        GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

        Kızın düştüğünü görenlerin ihbarıyla okula polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerindeki ilk müdahale sonrası Beril S. önce İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Tedavi altına alınan Beril S. kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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