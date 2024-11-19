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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a sürpriz sol bek iddiası: Rogerio - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a sürpriz sol bek iddiası: Rogerio

        Trendyol Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray harekete geçti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar için Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

        Giriş: 19.11.2024 - 19:33 Güncelleme: 19.11.2024 - 19:33
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          Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.

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          Fransız basını, sarı-kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası ortaya attı ve 4 rakibinin olduğu öne sürüldü.

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          SOL BEKE ROGERIO İDDİASI!

          Foot Mercato'nun haberine göre; G.Saray, sol bek mevkisi için Wolfsburg'dan Rogerio'yu gündemine aldı.

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          26 yaşındaki Sambacı'yla ayrıca Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo ve Sao Paulo'nun ilgilendiği kaydedildi.

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          Rogerio, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 9 aydır forma şansı bulamadı. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...

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