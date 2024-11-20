Son dakika: Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev | Son dakika haberleri

Son dakika: Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev | Son dakika haberleri

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "ahmak" davasının ve Dilan Polat ile Engin Polat'a yönelik davanın savcısı Ahmet Çolak Çaycuma Başsavcısı oldu.

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HSK Birinci Dairesince, adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmaları tamamlanarak HSK'nın internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre, adli yargıda 318, idari yargıda ise 14 hakim ve savcı yeni görevlere getirildi. Kararname kapsamında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. REKLAM Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Behçet İşlek de yeni Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına görevlendirilirken, bu görevdeki Ünal Bingül ise Yağız'ın yerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. İMAMOĞLU'NUN AHMAK DAVASI VE POLAT DAVALARININ SAVCISI ÇAYCUMA'YA ATANDI İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak tehlikesiyle karşı karşıya olduğu "ahmak" davasını ve Dilan ve Engin Polat davasının savcısı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak, Zonguldak'ın Çaycuma Başsavcısı oldu.

Savcı Ahmet Çolak, 21 Mayıs 2021 günü İmamoğlu hakkında ‘Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret’ suçlamasıyla dava açmıştı.