Esenyurt'ta kardeş kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Esenyurt'ta tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdükten sonra kendisini eve kilitleyen şüpheli, özel harekat ekiplerince gözaltına alındı.

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AA'nın haberine göre; Sultaniye Mahallesi'nde iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KARDEŞİNİ VURUP KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

Tartışma sırasında kardeşini silahla vuran şüpheli, ihbar üzerine söz konusu adrese gelen polis ekiplerini görünce kendisini eve kilitledi.

AĞIR YARALI KARDEŞ KURTARILAMADI Yaralanan kardeş, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen özel harekat ekipleri, görüştükleri şüpheliyi silahı teslim etmesi konusunda ikna etti. GÖZALTINA ALINDI Şüpheli, elindeki silahı poşetle apartmandan aşağıya sarkıttı. Ardından apartmana giren ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.