A Ligi play-off'a kaldı! İşte A Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi...

Uluslar Ligi'nde daha önce iki kez B Ligi ve bir kez de C Ligi'nde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü kez yer aldığı B Ligi'ni zirvede tamamlama şansını son maçta kaçırdı ve A Ligi umutlarını play-off'a bıraktı.