HT Gastro
Stil

İkinci First Lady'lik döneminde Melania Trump'ın stili: Hangi markalar onu giydirmeyi reddediyor?

Beyaz Saray'da ikinci Melania Trump dönemi başlıyor! Geçmişte onu giydirmeyi reddeden modacılar tutum değişikliğine gidecek mi, göreceğiz. İşte seçim gecesi ipuçlarını aldığımız yeni dönem stiline dair beklentiler...

Giriş: 20.11.2024 - 07:30 Güncelleme: 20.11.2024 - 07:30
Melike Tümer
Haberler Stil İkinci First Lady'lik döneminde Melania Trump'ın stili: Hangi markalar onu giydirmeyi reddediyor?

ABD’yi yönetecek 47'nci başkan olarak görev başına geçmek için gün sayan Donald Trump ile birlikte, eşi Melania Trump da yeniden 'First Lady' olmaya hazırlanıyor.

5 Kasım'da yapılan seçimden sonra resmi sonuçlar açıklanmasa da zaferini ilan eden Donald Trump, sahneye çıkarak ilk konuşmasını yaptığında hemen yanı başında Melania Trump duruyordu. Bu, Melania’nın seçim zaferi sonrasında ilk ve son kez kamera karşısına geçtiği gün oldu.

Belli ki yeni First Lady, kameralara yeniden gülümsemek için, 20 Ocak’taki yemin töreninde Beyaz Saray'a ayak basacağı günü bekliyor.

Donald Trump'ın seçim kampanyasının büyük bir bölümünde ortada görünmeyen Melania, seçime yakın dönemde daha görünür oldu. Ama eşinin hemen yanı başında değil; kendi adıyla çıkardığı otobiyografi kitabının tanıtımında...

Kuşkusuz kitabın tanıtımının da Donald Trump'ın seçim kampanyasıyla bağlantısı vardı ve ona katkıda bulunduğu da yadsınamaz. Zira Trump'ın neredeyse 20 yıllık eşi ve en küçük çocuğu Barron'un annesi Melania, kitapta evliliğine, hatta Donald Trump'a olan aşkına dair "Donald ve ben tanıştığımız andan itibaren aramızda yadsınamaz bir kıvılcım oluştu" gibi çarpıcı ifadeleri tanıtımda kullanmış, belki de Trump'ın mahkemede yargılandığı taciz iddialarını bu 'aşk hikayesi'yle temize çekmeye çalışmıştı.

Donald Trump, dört yıllık aranın ardından yeniden ABD yönetiminin başına geçiyor. 2016'da ilk zaferini kazandığında gazeteci Michael Wolff, "Melania gözyaşı döküyor, ama sevinçten değil" iddiasında bulunmuştu.

Şimdi yeniden First Lady ünvanını alan Melania'nın, eşinin dört yıl daha iktidarda kalması konusunda ne hissettiğini asla bilemeyeceğiz.

Ama hangi aklı başında kadın, Amerika'nın First Lady'si olmanın getirdiği yoğun ve hiç bitmeyen incelemeler altında yaşamak ister?

Şu bir gerçek ki Melania, çoğu şöhretli kişiden ve diğer First Lady'lerden daha büyük saldırı altında kaldı. Örneğin, bugüne dek hiçbir First Lady dublör kullanmakla suçlanmadı. Seçim gününde bile Melania'ya, burnunun, yanaklarının veya dudaklarının farklı görünmesi nedeniyle gerçek Melania olamayacağı söylendi.

YİNE BUZLAR KRALİÇESİ Mİ OLACAK?

Evet, ikinci 'First lady'lik döneminde de mercek altında ve eleştiri bombardırmanına tutulmaya devam edecek belli ki... İlkinde olduğu gibi yine buzlar kraliçesi mi olacak, yoksa Trump'ın suikast sonucu kulağından yaralanmasının ardından çıktığı ilk mitingde, kulağı sargılı haldeyken yanağına kondurduğu öpücükle kocasına verdiği desteği gösterdiği sıcaklıkta mı?

Kitap yazması, kendini eskisinden daha fazla ön plana çıkarmasının ilk adımı mıydı, yoksa "Kitabı çıkardım, seçim de bitti, şimdi kendi hayatıma devam" mı diyecek?

İster geri planda ister ön planda olsun, ikinci iktidar döneminde Melania’nın en çok stili merak ediliyor. Aslında ikinci First Lady'lik dönemi stiline seçim gecesi giriş yaptı Melania.

Melania Trump, seçim gecesi dikkatleri kendi üzerinde toplamayacak renk tercihi yaptı

Donald Trump'ın zafer konuşması esnasında sahnede yanı başında dururken bilinçli olarak gri renkte, titizlikle seçilmiş bir ceket ve diz boyu kalem etekten oluşan Christian Dior takım giyerek akıllıca bir seçim yaptı.

Çok şıktı ama dikkatleri kendi üzerine çekmeyecek kadar nötr kalmayı seçti sahnede. Ne de olsa o gecenin, o sahnenin yıldızı Donald Trump'tı.

Dior, pek çok ünlü ismin tercih ettiği bir lüks moda evi. Genelde bu tür markalar, kendisini tercih eden ünlü isimleri duyurmaktan gurur duyar. Ama Melania onları tercih ettiğinde, moda evinin basın ofisi sessiz kaldı. Neden derseniz, kendi görüşleri ne olursa olsun, değerleri ve politikaları moda endüstrisindeki çoğu insanın değerlerine ve politikalarına taban tabana zıt olan biriyle evli.

MELANIA'YI REDDEDEN MARKALAR

Trump 2016'da başkan seçildiğinde Tom Ford, Marc Jacobs, Zac Posen, Christian Siriano ve Sophie Theallet; Melania'yı giydirmeyi daha baştan reddeden markalar oldu.

Ancak onu giydirmekten çekinmeyen bir isim öne çıktı o dönemde; Hervé Pierre Braillard.

Balmain, Oscar de la Renta ve Carolina Herrera'da çalışmış ve Hervé Pierre adında kendi tasarımlarını yapan Braillard, Melania'nın 2017'deki açılış balosu kıyafetini hazırlamasının yanı sıra Beyaz Saray'a girdikten sonra gardırobunu denetledi ve Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra da bunu yapmaya devam etti.

Trump'ın 2017'deki ilk iktidar dönemi açılış balosunda First Lady'yi Hervé Pierre Braillard giydirdi

2023'ün son altı ayında, Donald Trump'ın siyasi eylem komitesinden kendisine 100 bin dolardan fazla ödeme yapıldığı iddia ediliyor. Bu, üst düzey bir stilist için oldukça makul kabul edilebilir bir ücret.

Eski First Lady'ler Hillary Clinton, Michelle Obama ve Laura Bush'u giydiren, moda sektörünün emektarlarından Pierre Cardin, 2017'de Harper's Bazaar'a verdiği röportajda, aralarında Marc Jacobs, Jason Wu, Zac Posen ve Tom Ford'un da bulunduğu pek çok üst düzey tasarımcının Melania'yı giydirmeyi reddetmesi konusunda açık sözlü davrandı ve şunları söyledi:

"İnsanların onu giydirmek istememesi bence üzücü ama ben de onur duydum. Bu insanları eleştirmiyorum, bu onların tercihi ve demokrasinin güzelliği de bu.”

Melania'yı dışlayan pek çok dev moda evinin aksine İtalyan modacı Giorgio Armani, Melania Trump’ı giydirmenin ‘prensiplerine uyduğunu’ açıklayanlardan. Armani, “Ben işimi yaparken güzel kadınları giydiriyorum. Melania Trump da güzel bir kadın” diyerek daha baştan olası bir teklife sıcak baktığını belirtmişti.

Şu bir gerçek ki, bazı tasarımcılar onu giydirmeyi tercih etmeyebilir; ancak bu, Melania'nın onları giymesini engelleyebilecekleri anlamına gelmiyor.

Düşünsenize bir milyarderle evli, dolayısıyla her şeyi satın alabilecek kadar zengin.

Armani'nin yanı sıra Jean Paul Gaultier ve Dolce & Gabbana gibi tasarımcılar Melania'nın ilk döneminin destekçileri olsa da, bu ikinci dönemde kimin onu giydirme konusunda istekli olduğunu görmek ilginç olacak.

Şimdilik tercihi, hem seçim gününde giydiği siyah-beyaz puantiyeli elbisesi hem de 5 Kasım gecesi giydiği gri takım nedeniyle Dior gibi görünüyor.

Melania’nın seçim günü dikkat çekmeyecek renkleri seçmesi, daha önce de böyle tercihler yaptığı için bundan sonra da tarzının benzer olacağı izlenimini yaratıyor.

TEK RENK, AZ HATA

First Lady’nin, Donald Trump'ın mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin renginde giyinmeye de karşı olduğu söylenemez. Bu yaz Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi'nde kırmızı bir Dior ceket ve diz boyu kalem etek giymişti. Bu, onun bir kıyafeti yeniden giymesinin ender bir örneğiydi.

Temmuz 2017'de Fransa'ya yaptığı resmi bir ziyarette aynı Dior ceketini, A kesim bir etekle kombinleyerek giymişti.

First Lady'nin ikinci döneminde gardırobunun temellerini gri, siyah ve tek renkli baskıların oluşturması olası. Bunun risksiz bir seçim olacağını hesaba katarsak, akıllıca bir tercih olacaktır.

Sayısız stil sahibi kadının da onaylayacağı gibi, insanlar tek renkli giyerken nadiren hataya düşerler. Bu yüzden tüm moda endüstrisi, siyah giymeyi seviyor.

Bu renk, bir First Lady için fazlasıyla kasvetli görünse de Melania ara sıra giymekten vazgeçmiyor.

Bu, ‘renkten kaçınma tercihi’, aynı zamanda ikinci döneme girmenin verdiği sessiz bir özgüvenin işareti olabilir. Ne de olsa bu zamana kadar renkli tercihleri nasıl taşıyabildiğini kanıtlamıştı Melania.

Jackie Kennedy'den İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e kadar iktidardaki kadınlar, kolayca görülebilmek ve odak noktası olabilmek için uzun süre parlak tonlarda giyindiler. Melania'nın, Donald Trump'ın Ocak 2017'deki göreve başlama töreninde giydiği bebek mavisi Ralph Lauren takımı, bu kuralın şık bir örneğiydi. Ardından gelen pek çok parlak renkli görünümün de ilkiydi diyebiliriz.

AVRUPA ZİYARETLERİNDE ÇARPICI RENKLERDEN KAÇINDI

Ama Melania, aynı zamanda parlak renkleri ne zaman tersine çevirmesi gerektiğini de biliyordu. İlginç bir şekilde, bu durum ona İngiliz veya Fransızlarla görüşme görevi verildiğinde sık sık görülüyordu.

2019 yılında Londra'ya yaptığı resmi ziyarette Burberry ve Céline marka bej trençkotlar giymişti. Kraliçe Elizabeth ile tanışmak için lacivert desenli beyaz bir Dolce & Gabbana takım giymişti.

2018'de Macron'lara ev sahipliği yaptığında siyah, lacivert ve beyazdan oluşan sessiz bir şıklık sergilemişti.

Melania, kıyafet tercihleriyle kocasının siyasi rolünün bir yansımasından çok daha fazlası oldu hep.

MONT SKANDALI

Kıyafetlerin dilini kullanmaktan korkmadı. Kelimenin tam manasıyla öyle olduğunu hatırlatalım... 2018'de bir çocuk göçmen merkezini ziyaret ederken Zara markalı montu başına çok iş açmıştı. Sırtında "Gerçekten Umursamıyorum, Ya Sen?" yazısıyla tartışmalara konu olmuştu.

Montu aracılığıyla ifade edilen, kimilerine göre kocasının görüşlerine karşı bir meydan okumaydı. Çünkü o montu göçmen karşıtı Donald Trump’ın eşi olarak, ABD-Teksas sınırında göçmen çocukların bulunduğu sığınma merkezlerini ziyareti esnasında giymişti.

Montunun sırtındaki yazı tartışma çıkardı

Bu meydan okuma, zaman geçtikçe çok daha cesur ifadelere dönüştü. Anılarını yayınlamaya geldiğinde, kendisi de bir göçmen olarak göçmenlik politikasının bazı yönleri konusunda kocasıyla nasıl fikir ayrılığına düştüğünü yazdı. Kürtaj haklarına ilişkin tutumu Donald Trump’ın karşısında ve daha cüretkardı:

"Neden kadının kendi bedeniyle ne yapacağına karar verme yetkisi, kadının kendisinden başkasına ait olsun ki?"

KOCASINDAN UZAK, MODAYA YAKIN

Kocasından dünya görüşü olarak uzaklaşmanın yanı sıra tam zamanlı olarak Beyaz Saray'da yaşamayacağı söylentisine bakılırsa fiziki olarak da uzaklaşması, moda endüstrisini onu giydirme konusunda daha açık fikirli hale getirebilir.

Ama Melania’nın, moda sektörünün onayına ihtiyacı var mı gerçekten?

İkinci First Lady'lik döneminde Melania, Amerikan moda markalarının etiketlerini Avrupalı ​​etiketlerle karıştırarak ve ardından bir miktar kendi zevkini de katarak istediği gibi giyinmeye devam edecek.

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
Bugün, 19 Kasım Dünya Erkekler Günü! Siz de ilk kez mi duyuyorsunuz; yalnız değilsiniz... 1999 yılında Trinidad Tobagolu Jerome Teelucksingh, 'Dünya Erkekler Günü' için tarih ararken babasının doğum gününü onurlandırmak için 19 Kasım'ı tercih etmiş. Günün anlam ve önemini ise 'dürüst ve çalışkan erkekleri' onurlandırmak, erkeklerin fiziki ve mental sorunlarına farkındalık yaratmak diye açıklıyor.
Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
Glen MacPherson, 2012 yılında Britanya Kolombiyası’nda küçük kıyı kasabası Sechelt'te ilk kez ‘sesi’ duyuyor. Sosyal araştırma ve psikoloji alanında doktora yapan MacPherson, dünyda bu sesi duyanları buluşturmak için ‘Dünya Uğultu Haritası ve Veri tabanı Projesi'ni kurmuş ve burada insanları deneyimlerini bildirmeye davet ediyor.
Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
Marketten aldığınız yoğurda güvenmiyor, yıllardır çiğ sütle evde kendi yoğurdunuzu kendiniz mi yapıyorsunuz? Benim 16 yıldır yaptığım gibi... Cevabınız evet ise bu haber tam size göre.
Botoksa 20'li yaşlarda başlamak kırışıklıkları durdurur mu?
Genç yaşta botoksa başlamak kırışıklıkların oluşumunu yavaşlatsa da, uzmanlar botoks işlemine erken yaşlarda başlamamak gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle 20'li yaşlarda botoks yerine güneş kremi kullanmanın öncelikli olduğunun altı çiziliyor
Emojiler dili nasıl değiştirdi?
Gülen yüzler, kalpler, başparmaklar, kavuşturulmuş eller, "Teşekkürler" anlamına geldiğini sandığımız ancak iki elin "Çak" yaptığı işaretler... Bunlar internet kullanıcılarının iletişim kurabileceği binlerce emojiden sadece birkaçı. Ekrana bakma sürelerinin 14-15 saatlere çıktığı günümüz yaşam tarzında dilimizin temel taşlarından biri artık emojiler. Hatta öyle ki, varlığı ayrı bir anlam, yokluğu ayrı. 
Ara tatilde nereleri gezelim?
Çocukların ara tatili en iyi şekilde değerlendirebilecekleri seçenekleri sıralıyoruz. Hangi semtte hangi etkinlik var, hangi müzeler gezilebilir, her ilgi alanına uygun aktivite rehberi..
Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
Çiftlerin sosyal medyada günlük hayatlarını sergiledikleri bazı profillerin milyonlarca takipçisi var. Bizim eğlence için takip ettiğimiz bu hesaplar onlar için milyonlarca lira kazandıkları birer 'şirket'! Peki bu çiftler ayrılık kararı aldıklarında bu ortak hesaplar nasıl bölünüyor? Takipçilerin kimde kalacağına nasıl karar veriliyor? Son yıllarda birçok çift, evlilik sözleşmesine sosyal medya hesaplarının nasıl paylaşılacağına dair maddeler eklemeye başladı bile...
'Sıkıcı' bulunuyordu! Nasıl moda oldu?
Uzun zamandır ‘sıkıcı’ ve ‘klasik’ bir imajla anılan çizgili gömlekleri etrafta sık sık görür olduk. Peki çizgili gömleklerin moda sahnesinde bu kadar popüler olmalarının nedeni nedir?
Depresyon mu tükenmişlik mi?
Günlük hayatın stresi altında ezilenlerin sıkça yaşadığı iki ruhsal durum: Depresyon ve tükenmişlik. Benzer belirtileriyle ayırt edilmesi güç bu iki durumda dikkat edilecek şey şu; biri durumla sınırlıyken; diğeri tüm hayata yayılıyor
Sahnelerde alkış enflasyonu var!
“En son ne zaman bir oyunun yuhalandığını gördün” diye sordu arkadaşım. 40 yıldır tiyatroya gittiğimi ama daha bir tane bile seyircinin yuhaladığı oyuna denk gelmediğimi söyledim. “Demek tüm oyunlar harika, hiç kötü bir oyun sahnelenmiyor tiyatrolarımızda, ne güzel” deyip kahkaha attı!
Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
Uykusuzluk sorunu yaşayan yüzde 50'nin arasında yer alan kişi siz olabilir misiniz? Uyku uzmanların 4-7-8 nefes tekniğini öneriyor
Modayı takip etmemek trend oldu
Modayı takip etmemek trend oldu ve hızla yayılıyor. Zenginler artık bir sezondan daha uzun süre giyebilecekleri kaliteli giysilere yatırım yapıyor ve gene zengin görünmeyi başarıyor. Bu neden ve nasıl olabiliyor? Sessiz lüks kavramı tam olarak ne demek? Bu kavramı hayatınıza sokmak için ne yapabilirsiniz? Sessiz lüks denince akla gelen markalar hangileri?
Erkeklere pantolon rehberi
Jean, chino, kumaş pantolon… Erkekler için pantolon seçmek hiç bu kadar kafa karıştırıcı olmamıştı. İşte doğru pantolon seçimi için ipuçları...
Aşktan değil pislikten!
Öpüşmenin kökeni, sandığımız kadar romantik ya da sevgi kaynaklı çıkmadı! Yeni bir araştırmaya göre öpüşme, atalarımızdan devredilmiş, körelmiş bir primat bakım biçimini temsil ediyor
Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
3 yıl önce TikTok’taki #bookTok etiketini ilk duyduğumda kendimce böyle sarkastik şeyler yazmışım Nobelli yazarımız için. Bugün geldiğimiz noktada Orhan Pamuk’un o zaman TikTok videosu çekmemesinin hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü ‘bir haber okudum TikTok’a bakış açım değişti!’
Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
Havalar soğuduğunda en yakın arkadaşımız olan sıcak su torbalarının da bir son kullanma tarihi var. Kucağındaki sıcak su torbasının patlamasıyla vücudunda yanıklar oluşan bir kadın, bu ürünlerin de bir son kullanma tarihi olduğunu acı bir şekilde öğrendiğini söylüyor ve uyarıyor: Hepsini kaynar suyla doldurmayın, yarısını soğuk suyla doldurun, basınç nedeniyle sonuna kadar doldurmayın ve üzerlerindeki tarihleri kontrol edin
Kadınlar ve erkekler ağrıyı farklı mı hissediyor?
Yeni bir araştırmaya göre, cinsiyetiniz ağrı kesici ilaçlara ne kadar iyi yanıt verdiğinizi belirleyebilir
Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
Türkiye'de her 4 kadından birinde migren var. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen migrene karşı "migren dostu ofisler"in önemine ve yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Uludüz, "2019 verilerine göre, ekonomi üzerindeki migren yükü 21.8 milyar TL. Migren dostu işyerleri sadece işyerindeki verimliliği artırmakla kalmayacak, o kişinin ev içindeki, sosyal ortamdaki yaşam kalitesini artıracak. Ağrıya bağlı ağrı kesici kullanımını ve acile başvurusunu azaltacak" dedi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
En kaliteli zeytinyağı hangisi?
Kuzey Ege'de zeytin hasadı zamanı geldi çattı. Bu aydan başlayarak şubat ayına kadar hasat devam edecek. Peki zeytinyağı alırken neye dikkat etmek gerekir? Hangi yağdan almalıyız? Kaliteli bir zeytinyağını nasıl anlayacağız? Kalite neye göre değişiyor?
Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
"Mavi Kuşak", dünyanın en yaşlı ve en iyi hayat standartlarına sahip olan insanlarından bazılarına ev sahipliği yapan coğrafi bölgelere verilen bilimsel olmayan bir terim. Bu kıstaslara uyan ise beş bölge var: Okinawa, Nicoya, Loma Linda, Icairia ve Sardinia. Son üye ise, katı kuralların getirilmesiyle yaşam süresi 65'ten 85'e yükselen Singapur. Buralarda yaşayan insanlar, genelde bitkisel bazlı besleniyor. Gün içinde egzersizler yapıyor. Yeteri kadar uyuyor. Aktif bir sosyal yaşantısı ve hayatta bir amacı var.
Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
Havaların soğumaya başlaması ve gardıropların yenilenmesiyle birlikte süet kumaş, görkemli bir dönüş yapıyor. Özellikle de ceketlerde... Uluslararası bir satış sitesinde 'süet ceket' aramalarının temmuz ayından bu yana yüzde 260'tan fazla artması dikkat çekici
Bu bahçede her yer turuncu
2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
Turist vergisi kavramı yeni bir kavram değil. Şehir vergisi Yunanistan, İspanya ve Almanya gibi Avrupa'daki birçok ülkede uzun zamandır işleyen bir kural ve otel vergisi ABD eyaletleri de dahil olmak üzere birçok destinasyonda artık bir standart haline gelmiş durumda.
Nerede o eski tişörtler!
Kentucky Üniversitesi tekstil araştırmacıları tişörtlerin kalitesiyle ilgili yaptıkları bir araştırmada, kumaşlar gibi, onların da yıllar içinde daha ince hale geldiğini tespit etmiş. Dayanıklıklarıyla bilinen kotlarda de pek iyi durumda değilmiş mesela. Uzmanlar, son beş yılda üretilen kotların, 80'lerdeki benzerleriyle karşılaştırdıklarında kalitelerinde büyük bir düşüş olduğunu belirtiyorlar.
Uçur bizi Dubai çikolatası
Dört bir yanımızı Dubai çikolatası çılgınlığı sardı. Adeta kıyamet kopuyor. Biraz araştırınca bu kıyametin sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada koptuğunu, öyle ki dünyanın dört bir yanından insanların sırf bu çikolatayı yemek için Dubai'ye uçtuğunu öğrendim
Müslin bezden poşet çay yapmak
Marketlerden satın aldığımız çay poşetlerinin bazı sakıncaları olduğunu duymuşsunuzdur. Zararları hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?
Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
Dünya genelinde yemek kültürlerini araştıran Taste Atlas, dünyanın en iyi kuruyemişlerini açıkladı. Antep Fıstığı, 4.6 puan ortalamasıyla dünyanın en iyi 10 kuruyemişi listesinde 2. sırada yer aldı. İlk sırayı ise 4.8 puan ortalamasıyla Yunanistan'da yetişen Aegınas Fıstığı aldı.
Sokaklarda terlik modasına 'ayak' uydurulur mu?
Otellerde 'ücretsiz' olarak verilen, evlerde ayakları sıcacık tuttuğu için giyilen ev terlikleri sokaklara taşındı! Üstelik kirlenmek, bu akıma 'ayak' uyduranların pek umurunda değil gibi...
Yürüdüğünüz yollarda hangi bitkiler var biliyor musunuz?
Durduk yere bir hastalığım olduğunu öğrendim! Böyle bir hastalığın varlığından bile haberdar değilken, sokaklarda bu dertten mustarip olduğumdan habersiz dolaştığımı fark ettim… Fizyolojik olarak bana hiçbir etkisi olmasa bile ben fark etmeden ruhumu nasıl da körelttiğini, gündelik hayatımdaki neşemi elimden aldığını anladığım da ise olduğum yere çöktüm! 
Sonbaharın trend görünümleri!
Sonbahar daha biz anlamadan geldi geliyor. Ve markaların koleksiyonlarını sergilemeye başladığı bu dönemde sonbahar/kış trendlerine göz atmanın tam sırası!
Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
“Bizim çocuk çok hareketli, kesin hiperaktif” diyen gururlu ebeveynlerin kendi teşhisleri bir yana, uzman tarafından Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı alan çocukların ebeveynlerinin ilk olarak büyük hayal kırıklığı yaşadığı bir gerçek. Ama teşhis almış bir ‘hiperaktif’ olan Paris Hilton’un da dediği gibi aslında bu durum bir ‘süper güç’ olabilir. İyi bir yönlendirme yapılabilirse…
Balkabağı ile neler yapabilirsiniz?
Ekim ve kasım ayları arasında balkabağının meyveleri tam olarak olgunlaşır ve en lezzetli hale ulaşır. Çarşıda pazarda gördüğünüz balkabakları ile yapılabilen aşağıdaki basit tariflerin tatlı olanları şekersiz. Krep, kek, kurabiye, ha bir de çorbamız var.
Sonbaharda ekebileceğiniz 6 ot
Mevsimler değişiyor. Sonbahar sadece bahçeyi temizlemek için değil, aynı zamanda yeni mahsuller için de ekim ayıdır.
14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
Naan ekmeğin Hindistan'dan, baget ekmeğin Fransa'dan, focaccianın İtalya'dan çıktığını hepimiz biliyoruz. Peki yemek kültürümüzün tam ortasına yerleşmiş baş tacı ekmeğin dünyada başka pek de bilinmeyen hangi çeşitleri var ve hikayeleri ne?
Sohbete 'kilo mu aldın sen' diye başlamamak için nedenler!
Birine 'kilo mu aldın?' demenin hoş olmadığını herkes bilir. Peki, ya 'kilo mu verdin' cümlesinin yarattığı etki de bir önceki kadar rahatsız edici mi? Eğer bile isteye yapılan bir diyet değil de tamamen sağlık sorunları nedeniyle bir kilo verme söz konusuysa, kaş yaparken göz çıkarmış olabilirsiniz. Bu nedenle uzmanlar uyarıyor: Asla başka birinin vücudu hakkında yorum yapmayın
Ekim'e özel 10 plaj önerisi
Ekim ayında deniz tatili yapma planınız varsa mutlaka bu 10 adresi inceleyin. Listede Fethiye de var.
Kapsül otel yeniden trend
İlk 1979'da ortaya çıkan kapsül otel kavramı yeni nesil gezginler arasında yeniden popüler oldu. Sorumuz şu: Bir kapsülde uyur muydunuz?
İyi sebze-meyve seçmenin bilimsel yolları
“Hayatın sırrını çözdüklerini düşünen üç bilge adam, bu bilgilerini insanlarla paylaşmak için ülkeyi dolaşmaya karar verir. Tam yola çıkmak üzerelerken yanlarına bir adam yanaşır.
Sorun sizde değil genetikte
Pek çok ebeveyn, ki çoğunlukla anne, çocuğu yemek seçtikçe, tek tip gıdayla beslendikçe, “Ben nerede hata yaptım” demekten kendini alamıyor. Ama aslında ebeveynlerin kendilerini suçlamamaları gerekiyormuş. Çünkü araştırmalar, yemek seçme eğilimlerinin ebeveynlik tarzlarından ziyade genetiğe bağlı olduğunu gösteriyor
Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
İnsanın ekmeğe düşkünlüğü sandığımızdan da eskiymiş. Günümüzden 14 bin yıl önce, henüz insanlık tarıma geçmeden 4 bin yıl evvel fırın yapıp ekmek pişirmişiz. Ürdün'ün kuzeydoğusundaki yeni buluntular bunu gösteriyor.
Tiz kadın sesi erkeği riske itiyor
Yeni araştırmalar, erkeklerin aşk uğruna alacakları risklerin, kadınların ses perdesine bağlı olduğunu gösterdi. Ancak ses, tek başına bir etken değil. kadınların bu konuda istekli olması, erkeklerin tehlikeye atılma hareketinde etkili
Modeller yapay mı gerçek mi?
Sanal modeller, bir süredir fütüristik görsel efektler eşliğinde yapay zeka teknikleri kullanılarak podyumlarda arzı endam ediyor. Bir yapay zeka modeli ile bir insan arasındaki farkı anlamak neredeyse imkansız olduğu için sınır giderek bulanıklaşıyor. Sorumuz şu: Yapay zeka, podyumda insanların yerini alabilir mi?
Çakmakla şarkıya eşlik etmek ne zaman gelenek oldu?
Konserlerde romantik bir şarkı çaldığında telefon ışıklarıyla yaratılan ambiyanstan önce çakmak (kibrit) alevleri vardı! Yazdığım cümleyi yeniden okuyunca 400 bin yıl önce ateşi kontrol altına alan atalarımızla birlikte dev bir stadyumda Bryan Adams’ın ‘(Everything I Do) I Do It For You' şarkısı çalarken çakmakları yakıp sağa sola doğru ahenkle sallandığımızı hayal ettim! 400 yıl olmasa da 42 yıl önce o şarkı çalarken İnönü Stadı’ndaydım, seyircilerin çakmaklarını yaktığını hatırlıyorum ama çok da emin değilim doğrusu… Emin olduğum tek şey benim yakmadığım çünkü hiçbir zaman çakmağım olmadı! Gittiğim hiçbir konserde bu ritüele katılmadığımı şimdi fark ediyorum. Biraz üzüldüm bu durama. Binlerce çakmak alevinin gecenin karanlığında bir ateşböceği tarlası gibi göründüğü o günler geride kaldı... Artık şarkılar da dijital, alevlerde. İyice yaşlanıyorum galiba dert ettiğim şeye bak:) Rolling Stone dergisinde okuduğum bir yazıdan geldiğim bu noktaya ben de inanamıyorum!
Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
Hiç şüphesiz, günümüzde ve gelecekte yapay zekanın hayatımızı ve iş dünyasını nasıl etkileyeceği en önemli konulardan biri. OpenAI'nın yapay zeka aracı ChatGPT'nin iş dünyasında herkes tarafından aynı şekilde benimsenip benimsenmediği konusunda fikir birliği yok. Yapılan son araştırmalar, kadınların yapay zeka kullanımına daha mesafeli olduğunu ortaya koydu. ChatGPT ile sohbetimizde kadınların yapay zekayı daha fazla benimsemelerini teşvik etmenin önemli olduğunu söyledi ancak toplumsal cinsiyet kalıplarından yola çıkarak sorunlu içerikler ürettiği de ortaya çıktı...
Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
Onlar ‘doğuştan dijitaller’… Z kuşağının yeni TikTok haber alışkanlığı, televizyon tutkunu ‘Boomer’larla kuşaklar arası mesafeyi iyice açtı. Peki, TikTok gerçekten bir haber kaynağı olabilir mi?
Günde 3 saatimizi nereye harcıyoruz?
Zamanın insanın başını döndürdüğü Christopher Nolan’ın Interstellar’ında Dr. Brand, kendisini korkutan şeyin ölüm değil zaman olduğunu söylüyordu
En iyi arkadaşım yapay zeka!
Geçenlerde bir araştırma okumuştum birkaç yıldır hayatımızda olan yapay zekayı kullanan insanların oran yüzde 40’ları bulmuş durumda. Ve her geçen gün kullanıcıların sayısı da artıyormuş.
Gardırobun üniformaları!
Hem sade hem de şık olmak için gerçekten kaç kıyafete ihtiyaç var? Bunun için sihirli bir rakam nedir? Peki 'kapsül' diye adlandırılan bu gardırobun içinde neler olmalı?
Asgari ücrete bir de böyle bakın
Türkiye Avrupa Birliği (AB) ve aday ülkeler arasında haftalık çalışma süresi en uzun olan ülke durumunda bulunuyor. Türkiye’de haftalık çalışma süresi 45 saat iken AB ortalaması 37,1 saat. Hollandalı işçi bir saat çalışarak 16,88 euro kazanırken, Türk işçisi 3,05 euro kazanabiliyor. Saatlik asgari ücrette Türkiye’nin arkasında sadece 2,97 euro ile komşumuz Bulgaristan yer alıyor. Yunanistan’da saatlik asgari ücret 5,92 euroya ulaşıyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi
Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ'a konuk olan A Milli Futbol Takımımız, rakibine 3-1 mağlup olarak grubunu ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, dördüncü kez yer aldığı Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme şansını play-off'a bıraktı. İşte A Milliler'in Uluslar Ligi macerası...
A Mill Takım'a Karadağ şoku!
A Milli Takım'a Karadağ şoku... Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Yağmurun etkisiyle adeta çamura dönen zeminde oynanan mücadelede Krstovic'in gollerine engel olamayan Milliler, Galler'in de İzlanda'yı mağlup etmesiyle grubu ikinci sırada tamamladı ve A Ligi'ne direkt yükselme şansını kaçırdı. Türkiye, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.
Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, doktor Mehmet Öz'ü, federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne aday gösterdiğini açıkladı
Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
Real Madrid'de yeterli derecede forma süresi bulamayan Arda Güler'in geleceği netleşti. Madrid ekibinde başkan Florentino Perez'in duruma el koyduğu iddia edildi.
Kardeş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
İstanbul Esenyurt'ta iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kardeşini silahla vurarak öldürdükten sonra kendisini eve kilitleyen şüpheli, apartmana giren özel harekat ekiplerince gözaltına alındı
G.Saray'a sürpriz sol bek iddiası!
Trendyol Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray harekete geçti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar için Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Trafikte saldırıya uğradı
Oyuncu Sezgin Erdemir, Sultanbeyli'de trafikte durdurularak saldırıya uğradı. Karakola giderek şikayetçi olan Erdemir'in başvurusu üzerine 2 kişi tutuklandı
İngiliz markada yeni dönem
İngiliz otomobil üreticisi Jaguar, tarihinde yeni bir sayfa açtı. Bugüne dek ürettiği büyük sedan otomobiller devlet başkanları, başbakanlar ve iş dünyası tarafından makam aracı olarak tercih edilen Jaguar, yeni döneminde ise daha genç kesime hitap eder hale gelmek istiyor. Logosundan 'Jaguar'ı kaldıran İngiliz üretici, bunun yerine marka adını otomobillerine yazılı şekilde sergileme kararı aldı. Miami Sanat Haftası'nda gösterilecek olan Jaguar'ın prototip modelinin, daha önce hiç bir Jaguar'ın olmadığı kadar 'renkli' olacağı belirtiliyor. Markanın hayata geçirdiği bu dönüşüm hareketi, vahşi bir tür olan Jaguar'ın, yeni döneminde 'evcilleştiği' yorumlarının yapılmasına yol açtı
Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
Türk Savunma Sanayi'nin lokomotif firmaları arasında yer alan Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB3, dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Bayraktar TB3, kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk silahlı insansız hava aracı(SİHA) oldu
The Economist'e göre 2025, 2024'ten daha kötü "mü?"
Londra merkezli dünyaca ünlü dergi The Economist, her yıl sonu klasikleşen, "önümüzdeki yılın takip edilmesi gereken temaları" konseptli kapağını yayınladı. Kapakta ABD Başkanlık Seçimi, dünya genelinde, özellikle Avrupa'da seçmenlerin değişen beklentileri, bölgesel savaşların daha da genişlemesi tahmini, göç nedeniyle katılaşan sınırlar ve seyahat özgürlüklerinin sınırlandırılması öne çıkıyor. Derginin, 'fantastik' tahmini ise yeni bir pandemi ya da yıkıcı bir güneş fırtınası.
Montella'dan zemin eleştirisi!
UEFA Uluslar B Ligi 6. haftasında A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu ve grubu 2. sırada tamamladı. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
Hepsiburada'nın satışı onaylandı
Rekabet Kurumu Hepsiburada'nın Kazak Kaspi.kz'ye devrini onayladığını açıkladı
Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
Ukrayna ordusu, ABD'de Başkan Biden yönetiminin ABD silahlarının uzun menzilli saldırılarda kullanılmasına izin vermesinin ardından Rusya'nın Karaçev kentindeki bir cephaneliği vurdu. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırılarını Batı'nın Rusya'ya karşı savaşında yeni bir aşama olarak değerlendireceklerini ve buna yanıt vereceklerini söyledi.
"O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
Bir zamanlar neredeyse her evde olan çiçek desenli perdeler ve sarı fincanlar artık internette satılıyor... Hem de fahiş fiyatlarda! İlan sayfalarında Kocaeli, İzmir, Konya gibi birçok şehirden 1 milyonun üzerinde rakamların istendiği nostaljik ürünler, araba fiyatıyla yarışıyor. Antikacı Ali Albayrak, "Bu perdeler 70- 80'li yıllara ait. Satış rakamları abartılmış veya bilgisizlikten kaynaklanıyor. Böyle binlerce lira edecek ürünler asla değil. Her eski ürün antika ve kıymetli değildir" dedi
"Para derdindeler"
Ajda Pekkan, 'Mazhar Alanson ile Misafir' adlı programda Zeki Müren ve müzik sektörüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pekkan, müzik sektörünün heyecanının kalmadığını, para derdinde olunduğunu söyledi
"Yenidoğan Çetesi"ne ilişkin soruları yanıtladı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yenidoğan Çetesi"ne ilişkin, "Sağlık müdürlüğümüz, kolluk birimlerimiz ve yargı mercilerince tam bir eş güdüm içerisinde çalışarak bu çeteyi çökerttik. Herhalde bundan rahatsız olanlar oldu ki üzerimize insafsızca bir saldırı başlattılar." dedi  
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Türkiye olarak tek başımıza da kalsak biz mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Rusya'nın nükleer doktrinini onaylamasıyla ilgili olarak "Rusya'nın attığı bu adım NATO yetkilileri tarafından düşünülmelidir, bu adım gözden geçirilmelidir" ifadelerini kullandı
Özel'den teğmenlere mesaj
CHP lideri Özgür Özel, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu istifaya çağırırken, "O istifa edilecek, o hesap verilecek; o güne kadar bunların yüzüne bakılmayacak" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de tepki gösteren Özel, "O anayasayı yapanlar olmasaydı o camilerde ezan okunmuyordu" ifadelerini kullandı. Harbiye'deki yemin töreni sonrası haklarında soruşturma başlatılan teğmenler hakkında konuşan Özel, "Mustafa Kemal'in askerlerine sahip çıkmak bu milletin askerlik kadar vatan, millet borcudur" derken, "İktidar olunca haksızlıkla atılan kim varsa geri alırız" ifadelerini kullandı.