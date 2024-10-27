Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
Havalar soğuduğunda en yakın arkadaşımız olan sıcak su torbalarının da bir son kullanma tarihi var. Kucağındaki sıcak su torbasının patlamasıyla vücudunda yanıklar oluşan bir kadın, bu ürünlerin de bir son kullanma tarihi olduğunu acı bir şekilde öğrendiğini söylüyor ve uyarıyor: Hepsini kaynar suyla doldurmayın, yarısını soğuk suyla doldurun, basınç nedeniyle sonuna kadar doldurmayın ve üzerlerindeki tarihleri kontrol edin
Soğuklar bastırdı, battaniyenin altına gömülme sezonu başladı. Geçen yıl kaldırılan sıcak su torbaları raflardan yavaş yavaş indiriliyor. Sıcak su torbasının olmadığı bir kışı hayal bile edemeyenler biliyor ki; bu kullanışlı sıcak yastıkçıklar ayakları ısıtıyor, regl kramplarını hafifletiyor, kas ağrılarına iyi geliyor ve gevşemeyi sağlıyor. Peki sıcak su torbalarını doğru şekilde kullanmayı gerçekten biliyor muyuz? Örneğin; bunların da bir son kullanma tarihi olduğunu ve 5-10 yıl önce satın aldığınız sıcak su torbalarını aslında kullanmamanız gerektiğini hiç duymuş muydunuz?
İngiliz Daily Mail gazetesinde, kucağındaki sıcak su torbasının son kullanma tarihinin geçtiğini fark edemediği için bacaklarında yanıklar oluşan bir kadının hikayesi yer aldı.
Manchester'lı Yazmin Hardy (27), kucağındaki sıcak su torbası patlayınca bacaklarında acı verici yanıklar oluştuktan sonra diğer kullanıcılara uyarıda bulundu.
Hardy, sıcak su şişelerinin son kullanma tarihlerinin olduğunun farkında değildi ve iki yıllık 'tarihi geçmiş' bir ürün kullanıyordu.
Uzmanlar, sıcak su şişesinin iki yıl sonra değiştirilmesi gerektiğini; çünkü kauçuğun zamanla bozularak kırılma olasılığının arttığını söylüyor.
Geçirdiği kazanın ardından Hardy, sıcak su torbasının son kullanma tarihinin 2022 olduğunu öğrendi. Şimdi ise doktorlar Hardy'e ömür boyu yara izi kalabileceğini söylüyor.
Hardy, kaynar suyla doldurduğu sıcak su torbasına uzanmak için kanepeye yöneldi. Sadece dakikalar sonra ürünün patladığını ve kaynar suyun bacaklarına, karnının alt kısmına ve ellerine döküldüğünü söylüyor.
Hardy, acıyı dindirmek için 30 dakika boyunca soğuk duşa girdi.
Ancak bacağı yanmaya devam edince hastaneye gitti. Doktorlar hemen ölü deriyi çıkarıp, yaralarını sardı. Daha sonra bacaklarının yeniden bandajlanması için iki hafta boyunca her gün hastaneye gitti ve ömür boyu yara izi kalabileceğini öğrendi.
Yaşadığı olayın ardından bir daha sıcak su torbası kullanmayacağını belirten Hardy, son kullanma tarihleri konusunda farkındalık yaratmak istiyor.
"İlk başta benim hatam olduğunu düşündüm; çünkü kapağı düzgün kapatmamıştım. Ancak hastaneden eve döndüğümde gördüm ki kauçuk torbanın dikiş kısmında küçük bir yarık olduğunu gördüm" diyor.
Genç kadın, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Yanıklar esas olarak uyluğumda ve vulvamın üst kısmında, sonra da diğer iç uyluğumdaydı."
Hardy, kazadan hemen sonra acısını hafifletmek için duşa girdi; ancak bu kez de basınçlı su derisinin bacağından dökülmesine neden oldu.
Hardy, "Duştan çıktığımda bacağımda deri kalmamıştı, kıpkırmızıydı. Günler boyunca bacağım yanmaya devam etti. Bir hafta sonra hala sıcacıktı" ifadelerini kullanıyor.
Şimdi bu olay hakkında konuşarak diğer sıcak su torbası kullanıcılarını bu ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etmeye teşvik ediyor.
Hardy, olaydan bu yana sıcak su torbaları hakkında daha fazla güvenlik kuralı öğrendiğini söylüyor ve ekliyor: "Aslında hepsini kaynar suyla doldurmayın. Yarısını soğuk suyla doldurun. Ayrıca basınç nedeniyle sonuna kadar doldurmayın ve üzerlerindeki tarihleri kontrol edin."