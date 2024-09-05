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Aloe vera gerçekten mucizevi mi? Bilim buna ne diyor?

Aloe vera sosyal medyada özellikle cilt bakımı için "mucize bitki" olarak kabul ediliyor. Ama sosyal medyada öve öve bitirilemeyen ve bilinçsizce kullanılan bu bitkiye bilim insanları temkinli yaklaşıyor.

Giriş: 05.09.2024 - 08:00 Güncelleme: 05.09.2024 - 08:03
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil Aloe vera gerçekten mucizevi mi? Bilim buna ne diyor?

Sosyal medyada viral olan videolarda insanlar evlerinde yetiştirdikleri aloe veraların yapraklarını kesip yüzlerine sürüyor, krem kutularına doldurup buzluklara koyuyor, hatta suyunu içerek ciltlerinin ne kadar güzelleştiğini göstermek için mutlu pozlar veriyorlar.

Güzellik, sağlık ve ölümsüzlüğün sembolü Aloe vera 5 bin yıldır tıbbi amaçlarla kullanılıyor. Aynı zamanda cilt bakımı, saç bakımı ve besin takviyeleri de dahil olmak üzere losyon, jel, sabun veya kozmetik ürün olarak piyasada bulunabiliyor.

Ancak günümüzde sosyal medyadaki rağbet, bitkiyi hiç olmadığı kadar popüler yapmış durumda. İyileştirici ve yatıştırıcı özellikleri bilinçsizce övülüyor.

Sosyal medyanın gücü

Reçete gerektirmeyen, doğal bir şekilde topraktan çıkan, % 96'sı su olan ve evinizde bile rahatlıkla yetiştirebildiğiniz şifalı bir şey olduğu için insanlar bu bitkiyi, birbirinden görüp etkilenerek denemek istiyor.

Uzmanlar uyarıyor

Cilt bakım uzmanları, zambak ailesinin bir üyesi olan aloe veranın ciltte kullanımının genellikle güvenli olduğunu, ancak herkes için çözüm olmayabileceğini söylüyor.

Yani aloe vera size iyi gelmiş olabilir ama size iyi gelen şeyin diğer insanlara iyi gelmesi mümkün olabilir mi? Sosyal medyada iddia edilenlerin aksine, kullanıcılar istenen etkiyi elde etmek için aloe vera kullanırken dikkat etmeliler.

Aloe veradaki zehir

Araştırmalar aloe veranın birçok faydasının, yapraklarının içinde bulunan berrak jeldeki polisakkaritlerden kaynaklandığını gösteriyor. Yani aloe vera jel, bitkinin ortasındaki sıvının alınması yoluyla elde ediliyor. Bitkinin yaprağının dış kısmında bulunan sıvıda ise, başta çeşitli antrakinonlar olmak üzere pek çok toksik bileşik var. Bu toksik bileşiklerin üretim sırasında yanlışlıkla veya uygun olmayan tekniklerin kullanılması nedeniyle jele karışmasının ciddi sağlık riski taşıyacağı belirtiliyor. Aloe vera jelinden faydalanmak istiyorsanız, dış katmanındaki sarı tabakanın içindeki sıvıya çok da temas etmeden elde edildiğine emin olun. Bu katmanlar, cildi rahatsız edebilir hatta sindirilirse rahatsızlıklara yol açabilir. Yani kendiniz de yapsanız kozmetik ürünü olarak da satın alsanız işin bu kısmından emin olmadan kullanmayın.

Louisville Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dermatoloji profesörü olan Joseph F. Fowler jele yönelik yapılan toksisite çalışmalarının yeterli olmadığını, klinik çalışmaların çoğunun sadece kemirgenler üzerinde yapıldığını belirtiyor. Derin kızarıklık, kesik ve soyulma belirtileri göstermeyen cilt üzerinde kullanıldığında, aloe vera jelinin ciltte kullanılmasının güvenli olduğunu söylüyor.

Aloe verali ürünler eczanelerde satılmıyor

Aloe vera doğal kozmetik ürünlerinin hammaddesi. Ülkemizde çeşitli üretici firmanın oluşturduğu satış ağı ile tüketiciye pazarlanıyor. Bu ürünler eczanelerde satılmıyor. Tüketiciler, jellerinin nasıl elde edildiği ve içinde hangi yardımcı maddelerin veya inaktif maddelerin bulunduğu konusunda ya da doğru kullanım ve dozajı konusunda aydınlatılmıyorlar.

Aloe veranın ortaya çıkarabileceği sağlık sorunları

Aloe vera jelinin cilde uygulanması genelde güvenlidir. Ancak alerjik bünyelerde kozmetik ürün olarak kullanırsanız aloe vera cildi tahriş edebilir, kızarklık ve kaşıntı yapabilir, hassas kişilerde kurdeşene neden olabilir. Hatta kaşıntı ile birlikte kontakt dermatit, nefes alma güçlüğü veya yüz, dudak, dil veya boğazda şişme görülebilir.

Ağız yoluyla yüksek dozda aloe vera alınması ishal, kusma, karın ağrısı, idrar ve dışkıda kan, böbrek hasarı, mide sorunları, kas güçsüzlüğü, kilo kaybı ve kalp sorunlarına neden olabilir. Ayrıca kanser riskini de artırabilir. Yüksek dozda kullanımı elektrolit kaybına da yol açabiliyor.

Aloin, aloe verada müshil gibi davranan ve gastrointestinal sistemi tahriş edebilen bir maddedir. Sizde gastrointestinal sorunlara neden oluyorsa, aloin içermeyen aloe vera ürünlerini arayabilirsiniz.

Açık veya derin yaralara kozmetik olarak aloe vera uygulamayın. Sarımsak ve soğana alerjisi olan kişilerin aloe veraya alerjisi olma olasılığı daha yüksektir. Kızarıklık oluşursa jel kullanmayı bırakın. Bazı yaralarda iyileşme sürecini uzatığı da klinik çalışmalarla tespit edilmiş. Kısmı yanıklarda olumlu etkileri olsa da cerrahi yaralarda kullanılmaması öneriliyor.

İlaçların emilimini azaltabilir. Düzenli olarak kullandığınız herhangi bir ilaç varsa aloe vera kullanımı öncesinde mutlaka doktora danışmalısınız. Ağız yoluyla alındığında kadınlarda adet dönemi kanamalarını arttırabilir.

Şeker hastasıysanız ve kan şekerinizi düşürmek için ilaç kullanıyorsanız ağızdan aloe vera kullanmayın. Aloe kan şekerinizi çok fazla düşürebilir. Mide bulantınız, karın ağrınız veya ishaliniz varsa, bu semptomları daha da kötüleştirebileceğinden bu takviyeden kaçının.

Hamileyseniz kullanmamalısınız çünkü erken doğum veya düşük riskini artırabilir. Bebeğinizde ishale ve diğer yan etkilere neden olabileceğinden emzirme döneminde de kullanılması önerilmez. Aloe lateks ve bütün yaprak ekstresi 12 yaşın altındaki çocuklar için güvenli değildir.

Kleopatra ve Nefertiti'nin vazgeçemedikleri bitki

Aloe vera tarihin en eski ve en geleneksel tıbbi bitkilerinden biri. Aloe veranın kullanımı 5 bin yıl öncesine, eski Mısır'a kadar gider. Mısır aloe verayı güzellik, sağlık ve ölümsüzlüğün anahtarını elinde tutan kutsal bir bitki olarak kabul ediyordu. Kleopatra ve Nefertiti bitkinin besleyici suyuna değer vermiş ve fiziksel güzelliğin peşinde aloe verayı günlük cilt ve güzellik rutinlerine dahil etmişler.

Aloe vera aynı zamanda antibakteriyel ve antimantar özellikleri nedeniyle ölülerin mumyalanmasında da kullanılmış ve fiziksel çürüme sürecini durdurarak hem fiziksel hem de ruhsal düzeyde sonsuz yaşam sağlayabileceğine inanılmış. Sonsuzluk bitkisi olarak bilinen aloe veranın iltihap giderici ve ağrı kesici etkileri M.Ö. 1.550 yılına ait ‘papirüs Eber’de (mısırlılara ait olduğu sanılan tıp yazması) belgelenmiş. Mısırlılardan başka aloe veranın iyileştirici özelliklerini Romalılar, Yunanlılar, Çinliler, Araplar ve Hintliler de fark etmiş. Yunan tıp kitaplarında bitkinin özellikle yapraklarının yaraları, yanıkları, cilt rahatsızlıklarını, hemoroidi, saç dökülmesini tedavi etmek için kullanılabileceği tespit edilmiş. Anti-enflamatuar ve ağrı giderici özelliklere sahip olduğuna inanılıyormuş.

Büyük İskender'in aloe vera kullanımı

Mezopotamya'da kabızlık ve diğer gastrointestinal sorunları tedavi etmek için doğal bir müshil olarak kullanılmış. Tarihi rivayetlere göre, İskender askeri seferlerinde yanında aloe vera taşırmış ve askerlerinin yaralarını tedavi etmek için kullanmış.

İskender'in aloe vera kullanımı, bitkinin tarih boyunca tıbbi özellikleri için nasıl kullanıldığının sadece bir örneği. Günümüzde aloe vera mucizevi bitli olarak çok çeşitli ürünlerde bulunabiliyor.

Aloe veradaki şifa

Aloe vera; enzimler, amino asitler, vitaminler ve mineraller de dahil olmak üzere 75'ten fazla aktif bileşen içeriyor. Günümüzde aloe veranın ana uygulama alanı tıbbi amaçlar olsa da, bileşenleri ve biyoaktif özellikleri nedeniyle gıda endüstrisi için de büyük bir potansiyele sahip. Sağlıklı yaşam tarzıyla ilgilenen tüketicilerden gelen küresel talep 90'lı yıllarda iyice belirginleşti ve aloe veranın ilaç sektöründeki kullanımının yanısıra kozmetik ve gıda endüstrilerindeki uygulamaları da oldukça arttı. Örneğin sebze ve meyvelerin raf ömrünün uzatılması, patojen mikroorganizma çoğalmasının azaltılması, biyoaktif bileşiklerin antioksidan aktivitesinin korunması, probiyotik kültürlerin büyümesinin teşvik edilmesi gibi konularda...

Kaç çeşit aloe vera var?

420 tür aloe bitkisi var. 4 tanesinin tıbbi özelliklere sahip olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda: Aloe barbadensis, Aloe perryi, Aloe ferox ve Aloe arborescens.

Aloe barbadensis türü aloe vera olarak bildiğimiz evlerde de baktığımız tür. Bu tür aynı zamanda tedavi edici tıpta ve alternatif sentetik ilaçlarda en yaygın olarak kullanılan tür.

Aloe vera evde nasıl bakılır?

Kumlu, kuru, killi ve kireçli topraklarda kolayca yetiştirilebilir. %98 oranında hava ile beslenir. % 96'sı sudur. Susuzluğa dayanıklıdır. Su depolama dokularına sahip olmasıyla bilinir. Aloe vera, kolaylıkla evde de yetiştirilebilen bir bitkidir. Sukulent türü olduğu için fazla su sevmez. Normal saksı toprağına ekeceğiniz aloe veranızı toprağı iyice kuruyup çatladıktan sonra bir miktar sulamanız yeterli olur. Yerini seven ve iyi bakılan aloe vera bitkisi, ilkbahar aylarında yeni kökler oluşturmaya başlar. Yapraklarının altından yeni sürgünler verdikçe, bu yeni yavruları ayırıp başka bir toprağa ekebilirsiniz. Çok çabuk çoğalır. Evde aloe vera yetiştirmek için bitkinizi hava alan ve güneş gören bir yerde bulundurmalısınız.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Kahire'ye yaptığı ziyaretin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi havaalanında karşıladı. Daha sonra da Beştepe'de resmi karşılama töreni düzenlendi. İki lider, zirvenin ardından ortak açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı Kahire'deki ziyaretimde teveccüh göstermiş bizleri çok sıcak ağırlamıştı. O günden bugüne diyaloğumuzu ve işbirliğimizi en üst seviyede tuttuk. Daima yakın istişare halinde olduk. İşbirliğimizi değerli kardeşimin iadei ziyareti ile daha da ileriye taşıyoruz. Mısır'la ortak geçmişe, yakın dostluk bağlarına sahibiz" ifadelerini kullandı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de, "Dost ülkeye yapmış olduğumuz ilk ziyaret iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin çok daha gelişeceğinin göstergesidir" şeklinde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacak
ABD'den Gazze müzakereleri açıklaması
ABD'li üst düzey bir yetkili, şu an masada olan Gazze müzakereleri önerisinin daha önce Hamas'ın temmuz ayında mutabık kaldığı metinle çok büyük oranda örtüştüğünü söyledi. ABD'li yetkili, esir takasıyla ilgili bölümlerde halen müzakere edilmesi gereken başlıklar olduğunu kaydederek, "Esas olarak (ateşkes) bu anlaşmanın yüzde 90'ında mutabık kalınmış durumda." dedi
Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
YRP'den istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Konuşmasında, "Halk bağımsız kalmamdan memnun, bir yere geçmiyorum" diyen Gülpınar, "Halka sordum bağımsız kalacağım. Benim yapmak istediğim siyasete yeni bir anlayış getirmek. Şeffaf olalım, net olalım. Ben halka sorarım. Halk şu anda şu pozisyonumdan memnun. Bu pozisyonu inşallah devam ettireceğim" ifadelerini kullandı
Nazmiye Muratlı, Paralimpik üçüncüsü!
Milli para haltercimiz Nazmiye Muratlı, kadınlar +45 kilo finalinde 108 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı.
Rusya'ın silahlanmasını eleştirdi
Moskova'nın 2019'da Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesini hatırlatan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın bu adımla silahsızlanma anlaşmalarını çiğnediğini savundu. Scholz, "Rusya, Ukrayna'nın tamamına saldırarak Avrupa barış düzenimizin en önemli temelini yıkmıştır" dedi
'Rusya seçimlere müdahale etmeye çalışıyor'
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Kremlin'in 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştığını öne sürdü. Garland, Rusya devlet kanalı RT'nin Kostiantyn Kalashnikov ve Elena Afanasyeva adlı çalışanlarına yaptırım uygulandığını açıklandı
Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
İstanbul Küçükçekmece'de 68 yaşındaki Muammer Çatıkkaş Silsüpür'ü telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Bir çetenin Muammer Çatıkkaş adına sahte kimlik çıkardığını ve gizli operasyon yürüttüklerini söyleyen sahte polisler, ailenin tüm mal varlığını sattırdı. Kadir Silsüpür, Kastamonu'da piyasa değeri 15 milyon lira olan ev ve arsalarını 5 milyon liraya satarak parayı dolandırıcılara teslim etti. Kadir Silsüpür, "Hanımla ben hipnoz olduk. O kadar mağdur durumdayız ki bunlardan artık Allah'a sığınıyorum, devletimize sığınıyorum" dedi.
Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, transfer için açıklama yaptı.
Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
Adana'da, evli olan bir oto tamircisi, sevgilisi ve beraberindeki 5 kişi tarafından boş arsada dövülerek öldürüldü. 45 yaşındaki tamircinin cesedini çobanlar bulurken, polis şüphelileri operasyonla yakaladı.