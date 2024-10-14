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        1
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'ın İzlanda maçı muhtemel 11'i - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın İzlanda maçı muhtemel 11'i

        A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta bu akşam İzlanda'ya konuk olacak. İlk üç maçta topladığı 7 puanla liderlik koltuğunda oturan ay-yıldızlılar, İzlanda'yı mağlup ettiği takdirde ilk 2 sırayı garantileyecek. A Milliler'de kritik mücadele öncesi Barış Alper Yılmaz sakatlığı, Kaan Ayhan ise kart cezası nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Peki, İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Teknik direktör Vincenzo Montella'nın muhtemel 11'i ve maçla ilgili diğer detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.10.2024 - 09:52 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:40
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        • 1

          A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında bu akşam deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.

        • 4

          Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yendi.

        • 5

          Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenildi ve son mücadelesinde sahasında Galler ile 2-2 berabere kaldı.

        • 6

          Dördüncü maçlar öncesinde Türkiye, 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.

          Dördüncü grupta aynı gün Galler ile Karadağ, TSİ 21.45'te karşılaşacak.

        • 7

          MİLLİ TAKIMDA İKİ EKSİK

          Milli takımda, İzlanda mücadelesi öncesinde iki eksik bulunuyor. Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan, bu mücadelede forma giyemeyecek.

        • 8

          A Milli Takım'ın muhtemel 11'i...

        • 9

          Uğurcan

        • 10

          Zeki

        • 11

          Merih

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