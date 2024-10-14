Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Samsunspor
        SAMS
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        5
        Bellona Kayserispor
        KYS
        4
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli Osayi-Samuel, Libya'da mahsur kaldı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçeli Osayi-Samuel, Libya'da mahsur kaldı!

        Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı ile birlikte Libya Havalimanı'nda 15 saat mahsur kaldığını açıkladı. Osayi, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçeli Osayi, Libya'da mahsur kaldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçeli futbolcu Osayi-Samuel'in de yer aldığı Nijerya Milli Takım kafilesi, Libya'nın Bingazi kentinde yaklaşık 15 saat mahsur kaldı.

        Yarın oynayacağı Afrika Kupası eleme maçı için Libya'ya giden Nijerya Milli Takımı'nın uçağı, inmesi gereken havalimanı yerine Bingazi'deki Al Abraq havalimanına indirildi ve yetkililer takımın 15 saatten fazla bir süredir mahsur kaldığını doğruladı.

        OSAYI'DEN PAYLAŞIM!

        Osayi-Samuel de konuya ilişkin Snapchat ve X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

        Yaptığı paylaşımlarda Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Libya Havalimanı'nda 15 saattir mahsur kaldığını açıkladı.

        26 yaşındaki futbolcu X hesabından yaptığı paylaşımda, "15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım..." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamuda servis hizmeti devam edecek
        Kamuda servis hizmeti devam edecek
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Güney Kore'den Kuzey'e: Yolları patlatabilirler
        Güney Kore'den Kuzey'e: Yolları patlatabilirler
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        16 yaşındaki Zeynep ölümle pençeleşiyor!
        16 yaşındaki Zeynep ölümle pençeleşiyor!
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni!
        3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni!
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"
        Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var
        Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var
        Boşanma aşamasında kanlı baskın: 2 ölü!
        Boşanma aşamasında kanlı baskın: 2 ölü!
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        Fon, 135 milyar lira geliri topladı, 104 milyarlık alım yaptı
        Fon, 135 milyar lira geliri topladı, 104 milyarlık alım yaptı
        OSD'den yerlilik payı uyarısı
        OSD'den yerlilik payı uyarısı
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        Habertürk Anasayfa