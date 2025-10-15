Habertürk
        Haberler Ekonomi Emlak Emlak vergisinde rayiç bedele sınır: Düzenleme yolda - Emlak Haberleri

        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır: Düzenleme yolda

        Emlak vergisinde rayiç bedele dair düzenleme için Meclis'e kanun teklifi sunulacak. Rayiç bedelde bir üst sınır belirlenecek. Formüller arasında arsa birim metrekaresine ya da emlak vergisine sınırlama getirmek yer alıyor. Yeni yıldan önce teklifin yasalaşması bekleniyor. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 15.10.2025 - 18:27 Güncelleme: 15.10.2025 - 18:27
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Emlak vergisi, belirlenen rayiç değerler üzerinden alınıyor. Bunun için takdir komisyonu 4 yılda bir toplanarak güncel rayiç değeri belirliyor.

        YÜKSEK ARTIŞIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK

        Yeni arsa rayiç bedelleri dolayısıyla gelecek yıl ödenecek emlak vergilerinde ortaya çıkacak yüksek artışı önlemek için harekete geçildi. AK Parti, emlak vergisinde rayiç bedele dair düzenlemenin yer alacağı bir kanun teklifi hazırlıyor. Düzenlemeyle emlak vergisinde yüksek oranlı artışları önlemek için üst sınır getirilecek.

        Formüller arasında arsa birim metrekaresi artışına ya da emlak vergisine sınırlama getirmek yer alıyor. Her ilçe için bir üst sınır belirlenmesi de planlanıyor. Henüz üst sınır oranının ne kadar olacağına karar verilmedi.

        “BELEDİYE GELİRLERİNDE AZALMA OLMAMASI DA LAZIM”

        AK Parti kaynakları, "Ticari olan belli semt ve caddelerde yüksek artış olabilir. Ama herkes için aynı oranda yüzde bin artırıyorum demek doğru olmaz" ifadesini kullandı. Emlak vergisine dair düzenleme yapılırken belediye gelirlerinin azaltılmaması da gözetilecek. Kaynaklar, belediyelerin en önemli gelir kalemlerinden birisinin emlak vergisi olduğunu kaydetti. Teklifin yeni yıldan önce TBMM'de görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

