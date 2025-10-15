Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sadettin Saran'dan flaş açıklamalar: Tedesco, Devin Özek, kadro dışı kararları, Jhon Duran! - Fenerbahçe Haberleri

        Sadettin Saran'dan flaş açıklamalar: Tedesco, Devin Özek, kadro dışı kararları, Jhon Duran!

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. İşte Sadettin Saran'ın açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 11:43 Güncelleme: 15.10.2025 - 11:43
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Başkan Saran takımda son durum, kadro dışı kararları, Tedesco ve Devin Özek hakkında önemli sözler söyledi.

        İşte Sadettin Saran'ın açıklamaları:

        "İlk basın toplantım, heyecanlıyım. Akreditasyon yasağı uygulamadık, inşallah benim dönemimde uygulamayacağız. Fenerbahçe'de haberlerin reytingi yüksek, yalan haberlerin daha da yüksek. Herkes başkandan neşter bekledi... Kelle koparacak, kesecek... Bana bu konuda da çok baskı geldi. Bunu yapmak çok da kolaydı. Geldik, hocayı gönderdik ve herkes 'Başkana bak be... Raconu kesti' derdi. Jose Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri görülüyor. Samandıra'da ölü toprağını gördüm, az bile söylemişim... 'Aday olamaz, aday olursa seçilemez. Seçilirse, seçim iptal edilir' gibi birçok şeyle karşılaştık. Seçim döneminde sözler boşlukta kalmış. Geldiğimizden beri 39.8 Milyon euro ödedik.

        "BU ARKADAŞLARI İFŞA EDECEĞİM"

        "Fenerbahçe'nin hainleri, 'Fenerbahçe'yi çok seviyorum' diyerek ve yalan yanlış haber yaparak bize çok zarar verdiler. Bu arkadaşları ifşa edeceğim, bunlarla uğraşacağım!"

        "TEDESCO'YU GÖNDERSEM TAKIMIN DURUMU NE OLACAKTI?"

        "Takımla görüştükten sonra 'Dinamo Zagreb maçında fark yemezsek iyi' dedim. Çünkü takımın ne kadar etkilendiğini gördüm. Bunlar olduktan sonra Tedesco'yu göndersem, takımın durumu ne olacaktı? Tedesco babamın oğlu değil, çağırdım ve konuştum. Oyuncuların güvenini kazanmış, Samandıra'da yatıp, kalkıyor. Oyuncular arkasında olduğu için ben de ona şans tanınmasını düşündüm ve arkasında duracağız. Tedesco ile ne olursa olsun devam edeceğiz, demiyoruz! Başarı odaklıyız"

        "ALİ BEY İLE KONUŞUYORUM"

        "Ali Bey'in devamı diyorlar bana... Ali Bey ile konuşuyorum, fikrini alıyorum, tecrübelerini dinliyorum. İnşallah Aziz Bey ile de görüşürüz. Ali Bey ile Fenerbahçe ve Atatürk dışında ortak noktamız yok. Fenerbahçe için birlik olacağız."

        "JHON DURAN'IN GERÇEKTEN BİR SAKATLIĞI VAR"

        "Bir takım değişiklikler yaptık, bu ceza değil süreç. Jhon Duran'ın gerçekten bir sakatlığı var. MR'ını kendim gördüm, koşmalara başladı ve birkaç hafta içinde aramızda olacak. Oyunculara psikolog tuttuk. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunları buradaki takım ruhunu ayağa kaldırmak için yapıyoruz."

        1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR

        "1959 öncesi şampiyonluklar için bir önceki yönetim çok çaba harcadı. Eski yönetimden bu işlerle uğraşan bir kişiyi danışman olarak atayacağım. Kurumsal hafıza için destek anlamında bu önemli."

        "KEREM'İN SÖZLEŞMESİNDE SORUN GÖRMÜYORUZ"

        "Enkaz devralmadık, alsak bile bunu söylemeyiz. Seçimden dolayı ekstra harcama olmuş, nakit akışını düzelteceğiz. Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini inceledik, UEFA ile de konuşuldu. Orada bir sorun görmüyoruz.

        "JASIKEVICIUS İLE SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYORUZ"

        "Sarunas Jasikevicius ile sabah konuştum, sakatlıklar var. Takım toparlanacak. Sözleşme uzatmak da istiyoruz."

        KADRO DIŞI KARARLARI

        “Kadro dışıyla ilgili, bakın ilk gün oraya gittiğimde söyledim. Biz bir aileyiz dedim. Aile içinde bir takım şeyler olur. Bu konunun detaylarını paylaşmayacağım. Fenerbahçe'nin iyiliğini düşündüğümüz için aldık bu kararı.”

        "KAVGA ETMEK OLSUN DİYE KAVGA ETMEM!"

        "Kurullarla ilgili bağıran çağıran biri değilim, olmayacağım. Kavga etmek olsun diye kavga etmem! Çok işe yaramadığını da görüyoruz. Samsunspor maçından önce 'Hakeme baskı yap' dediler. Sağduyuya inandım ve 'Ona o şans verelim' dedim. Çok da iyi yönetti. İnsanların iyi niyetine inanıyorum, aksini gördüğümüzde gerektiği gibi davranırız."

        BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI

        "Genel kurulda maddeler geçerse çok yakın zamanda Bankalar Birliği'nden çıkabiliriz diye düşünüyorum. Bankalarla görüşüyoruz. Biraz biz de aşama kaydettik. Ayak süren 1-2 banka var. İyi niyetle yaklaşıyoruz."

        DEVİN ÖZEK AÇIKLAMASI

        "Alper Yemenciler'in yerine gelecek arkadaş zaten orada, Nihat.. Devin Özek'e de oyuncular güveniyor. Çok yazılıyor, çok da hassas biri. Jhon Duran'a haksızlık yapıldığı gibi ona da haksızlık yapılıyor. Tedesco ve Devin'i bir ekip olarak görüyoruz. Bu takıma, bu psikolojide yeni bir teknik direktör getirsem, çok farklı olacağını düşünmüyorum. Doğru olanı yapmaya çalışıyorum ve oyuncuların da psikolojisini düşünüyorum. Tedesco'ya verilen sözler de seçim döneminde tutulmamış. Arkasında duracağız. Tepkileri düşünmüyorum, doğru olan için uğraşıyorum. En büyük güç, haklı olmaktır. Popülizm için eğilip, bükülmem"

        MERT HAKAN YANDAŞ SÖZLERİ

        "Mert Hakan'la konuştum. Takım dışında da bir abiye ihtiyacımız var. Liderlik konusunda da oyuncular ona güveniyor. Kaptan olarak kalmasında bir sakınca görmedik. Kendisiyle bir konuşma yaptım. Biraz daha farklı bir Mert Hakan göreceğiz inşallah. Daha pozitif, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz. Çağlar'ı da kaptan yaptık. İrfan Can'ın yerine."

        ARA TRANSFER DÖNEMİ

        "Ocak transferi için ciddi bir çalışma yapıyoruz. Ocak ayında transfer her zaman zordur. Başladık çalışmalara. Görüşmelerimiz var. Bizim gördüğümüz şeyleri aşağı yukarı sizler de görüyorsunuz."

