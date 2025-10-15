Trump'tan Time'a tepki: "Tüm zamanların en kötüsü" | Dış Haberler

Trump'tan Time'a tepki: "Tüm zamanların en kötüsü" | Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisinin kapağına taşıdığı fotoğrafta "saçını yok ederek" çok kötü bir resim seçtiklerini ifade etti.

Time dergisi 10 Kasım sayısında, Trump'ın Gazze'de ateşkesin sağlanması için üstlendiği arabuluculuk rolünden övgülerle bahsetmeye hazırlanıyor. ABD Başkanı'nı derginin kapağına taşıyan Time, Trump'ın aşağıdan çekilmiş bir fotoğrafını kullanmayı tercih etti; bu durum ise Trump'ı sinirlendirdi.

"TÜM ZAMANLARIN EN KÖTÜSÜ"

Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "Time dergisi benim hakkımda nispeten iyi bir hikaye yazdı, ancak kullandıkları fotoğraf tüm zamanların en kötüsü olabilir" ifadelerini kullandı.

"NEDEN YAPIYORLAR?"

Trump paylaşımında, "Saçlarımı 'kaybettiler' ve sonra başımın üzerinde uçan bir taç gibi görünen ama son derece küçük bir şey koydular. Gerçekten tuhaf! Alt açılardan fotoğraf çektirmeyi hiç sevmedim ama bu çok kötü bir fotoğraf ve eleştirilmeyi hak ediyor. Neden yapıyorlar?" dedi.

Kapak fotoğrafı, Bloomberg için Beyaz Saray'da 5 Ekim'de çekildiği ifade edildi.

"FOTOĞRAF TEKNİK AÇIDAN İYİ"

Guardian'ın fotoğraf editörlerinden Carly Earl, fotoğrafın teknik açıdan "iyi" olduğunu söyledi ve şunları ekledi;

Editörler Trump'ı kahraman olarak gösterecek bir his yaratmak istemişler. Göz hizasının altından bakmak, büyüklük ve kudret hissi verebiliyor. Trump'ın ifadesi "düşünceli" görünüyor. Guardian REKLAM GEÇEN YIL DÖRT KEZ KAPAKTA YER ALDI Diğer yandan Trump, uzun süredir Time dergisinin kapağında yer almak isteğini gizlemedi ve geçen yıl dört kez bu kapakta yer aldı. 2017'de dergi, bazı mülklerinde sergilenen kapak reprodüksiyonlarını kaldırmasını bile istemişti. Guardian, Time dergisi ile yorum için iletişime geçti ancak henüz yanıt alamadı.