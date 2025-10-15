Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı - 15 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı Karadeniz ile Trabzon çevreleri sağanak yağmurlu, diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

        Giriş: 15.10.2025 - 07:36 Güncelleme: 15.10.2025 - 07:36
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 20°

        Ankara

        Güneşli 19°

        İzmir

        Güneşli 23°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 24°

        Trabzon

        Güneşli 20°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 17°

        Adana

        Güneşli 27°

        Diyarbakır

        Güneşli 23°

        Gaziantep

        Güneşli 23°

        Ağrı

        Güneşli 17°

        Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 19°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE °C, 20°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 19°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 19°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANKIRI °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 14°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KARS °C, 16°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        MALATYA °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 22°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        Habertürk Anasayfa