Son dakika: Meteoroloji'den Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı - 15 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 20° Ankara Güneşli 19° İzmir Güneşli 23° Antalya Kısmen Güneşli 24° Trabzon Güneşli 20° Bursa Parçalı bulutlu 17° Adana Güneşli 27° Diyarbakır Güneşli 23° Gaziantep Güneşli 23° Ağrı Güneşli 17°

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu ÇANKIRI °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı DÜZCE °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı SİNOP °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 22°C Parçalı bulutlu RİZE °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı SAMSUN °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu KARS °C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu MALATYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 23°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 25°C Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 22°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 23°C Az bulutlu ve açık