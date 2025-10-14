Habertürk
        Haberler Dünya Trump: 2. aşama şimdi başlıyor | Dış Haberler

        Donald Trump: 2. aşama şimdi başlıyor

        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze anlaşmasına dair yaptığı açıklamada "2. aşama şimdi başlıyor." dedi. Donald Trump, cenazelerin ise henüz teslim edilmediğini söyledi. Donald Trump, Hamas'ın silah bırakacağını söylerken, bunun gerçekleşmemesi durumunda kendilerinin Hamas'ı silahsızlandıracağını ifade etti.

        Giriş: 14.10.2025 - 20:01 Güncelleme: 14.10.2025 - 22:14
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de sağlanan anlaşmaya dair yeni bir açıklamada bulundu.

        ABD Başkanı, "2. aşama şimdi başlıyor." duyurusunu yaptı.

        Trump, 20 esirin teslim edilmesi nedeniyle iyi hissettiğini söylerken "Büyük yük kalktı. Ancak iş tamamlanmadı. Sözü verilen cenazeler geri dönmedi. 2. aşama şimdi başlıyor." dedi.

        ABD Başkanı, Hamas'ın silah bırakacağını söylerken "Hamas ile konuştum, bana silahsızlanacaklarını söylediler. Onlar silah bırakmazsa, biz (onları) silahsızlandıracağız. Hamas'ın silahsızlanması hızlıca olacak, belki de şiddetle olacak." şeklinde konuştu.

        ABD Başkanı Hamas ile temasın en üst düzey yetkililer vasıtasıyla gerçekleştiğini söyledi.

        Hamas, 4 esirin daha cenazesini teslim edeceğini duyurmuştu. İsrail tarafının ise, cenazelerin teslim edilmemesi durumunda Refah Sınır Kapısı'nı açmayacağı ifade edilmişti.

        İSPANYA VE ÇİN AÇIKLAMASI

        ABD Başkanı, Çin konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söylerken "Çin'le adil bir ilişkimiz var." diye konuştu.

        İspanya'ya da değinen Donald Trump "İspanya'dan memnun değilim, ticari bir ceza vermeyi düşünüyorum." dedi.

        ABD Başkanı, İspanya'nın NATO'nun gayrisafi milli hasılanın yüzde 5'inin savunmaya ayrılması konusundaki hedefine riayet etmemesinden ötürü rahatsızlığını dile getirdi.

        Cuma günü, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırlayacağını belirten Trump "Tomahawk'lara sahip olmak istiyor." yorumunu yaptı.

        MISIR'DAKİ ZİRVE

        ABD Başkanı, Mısır'da gerçekleşen Gazze konulu zirvede; Cumhurbaşkanı Erdoğan dâhil olmak üzere çok sayıda dünya lideri ile bir araya gelmişti.

        Türkiye, Katar, Mısır ve ABD Gazze'de barışın sağlanması için Niyet Beyanı Belgesini imzalamıştı.

        Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gazze'de sağlanan anlaşmaya yaptığı katkılardan ötürü teşekkür etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Her zaman benimle birlikte oldu. Çok çetin bir insan. Kendisiyle bir sorun yaşandığında hep beni arıyorlar, ben de genelde bir çözüm buluyorum. Kendisiyle hep iyi ilişkilerimiz oldu. Ne zaman desteğine ihtiyaç duysak hep yanımızda oldu."

        ABD Başkanı, Gazze'ye dair konuşmasında ise şu ifadelere yer vermişti:

        "Gazze'de kimsenin bir bahanesi yok. Herkes çok çalışacak. Bir momentum yakaladık. Çok sağlam bir temel oluşturduk ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Esasen yapacağımızı söylediğimiz şeylerin çok önündeyiz. Hepimiz için daha iyi bir dünya istiyoruz. Bir arada olalım. Hep birlikte yaşayalım."

        DONALD TRUMP'IN GAZZE PLANI

        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı uyarınca, Gazze yeniden inşa edilecek ve Filistinlilerden oluşan teknokrat bir komite tarafından yönetilecek.

        Donald Trump'ın başkanı olacağı Barış Kurulu ise denetleyici pozisyonda olacak.

        Gazze'ye uluslararası bir görev gücü sevk edilecek.

        Plan; zorunlu göçü dışlarken, ayrılmak isteyenler geri dönme konusunda özgür olacak ve Filistin halkı kalmaya teşvik edilecek.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

