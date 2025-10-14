AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, "Filistin davasını desteklemeye devam edeceğiz. Filistin'i Filistin dışındaki otoriteler yönetmemeli. Filistin'i Filistinliler yönetmeli." ifadelerini kullanan Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

FİLİSTİN MESELESİ VE BARIŞIN ÖNKOŞULU

"Filistin meselesi çözülmeden Ortadoğu'da diğer meselelerin çözülmesi de mümkün değildir. Başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip bağımsız, egemen Filistin devletinin kurulması çözümün yegâne çerçevesidir. O günden bu yana çok sayıda insan hayatını kaybetti. Ortaya çıkan tablo insanlığın gördüğü en acımasız tablolardan birisidir. Açlığı sistematik şekilde soykırım aracı olarak kullanan, bütün uluslararası kurumların suçlu bulduğu ama durdurulamayan soykırım makinası ve bu şebekenin elemanları dünyanın en büyük katliamlarına imza attılar. O günden bugüne Cumhurbaşkanımızın 1 numaralı meselesi Gazze meselesi oldu. Ateşkesin sağlanmasından sonra kalıcı barışa uzanacak mekanizmaların ve araçların oluşması için büyük mücadele verdi.

Bu soykırım politikalarına karşı uluslararası irade net bir şekilde kendisini göstermiştir. Gelinen nokta itibariyle bundan sonrasında kalıcı barışın sağlanacağıyla ilgili anlaşma noktasında ilerlemenin yolu açılmıştır. Şartlarda anlaşılması ve çok daha mesafe alınması gerekiyor. Bazı siyasiler de dillendiriyor. Şunu net bir şekilde söylüyoruz; nihai amaç Filistin devletinin kurulması olmalıdır. Filistinlilerin Filistin dışındaki otorite tarafından yönetilmesi gibi yaklaşımlar kabul edilecek yaklaşımlar değildir. Gazze ve Batı Şeria Filistinliler tarafından yönetilmelidir. Filistinlilerin vatan ve varoluş haklarını onurlu, izzetli şekilde, haklarını ellerine almaya yönelik her girişimin sonuna kadar karşısında olduğumuzu ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadelenin yakından şahidiyiz. Bu mücadeleyi verirken sonuna kadar sürdüren ve bugün de yaptığı konuşmayla iradesini hepimize beyan eden Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Gazze'ye şimdiye kadar en yüksek miktarda insani yardımın girmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu sürecin herhangi şekilde provokasyonla karşılaşmadan bütün gücümüzle mücadele etmeye, Filistin davasını desteklemeye devam edeceğiz. Buradan bir kez daha Gazze ve Batı Şeria'daki kardeşlerimize en içten sevgilerimizi iletiyoruz.

Bugün grup konuşmasında söylediği her şey 'dediler', 'duyduk' üzerinden kuruluyor. CHP'de yöneticilik yapanların sosyal medya mesajlarına bakıyorsunuz. 'ABD yetkilisi böyle açıklama yaptı' diyerek sürekli olarak dış referansı içeriye politik argüman olarak ortaya koyma gibi çarpık bir yaklaşım. Güya Başkan Putin Türkiye'yi tehdit etmiş gibisinden politik magazinin bile sınırlarını zorlayan, dedikodu diyebileceğimiz, dünyada kimsenin ciddiye almayacağı birtakım yaklaşımlar ortaya koyuyor. Günün sonunda geldiğimiz nokta şudur; kendisi Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin konusunda hassasiyeti ve tutarlığını sorgulamaya kalkıyor. Siz CHP olarak Hamas'a önce terör örgütü dediniz, bu kadar katliam yapılırken bunu söylediniz. Ondan sonra gelen tepkiler üzerine 'terör örgütü demek istemedik, terör örgütü eylemleri yapıyor demek istedik' dediniz. REKLAM CHP’NİN FİLİSTİN TUTUMU VE MİLLİ HASSASİYET Bu dil CHP'deki vatandaşlarımızın milli hassasiyetiyle çelişen bir dildir. Ona rağmen geçen bir milletvekili çıkmış 'Bize Siyonist dediniz' gibisinden her zamanki yalanlarından birini üretmiş. Biz size 'onların kullandığı dili kullanmak size yakışmaz' diyoruz. Sizin Filistin meselesindeki siciliniz ortada. Keşke bu açıklamalarınız olmasaydı. Keşke Sosyalist Enternasyonalde oturduğunuz İspanya Başbakanı ile aynı çizgiyi takip etseydiniz. Onun durduğu noktada durabilseydiniz. Dış dünyadan referans vermeyi çok sevdiğiniz ve Türkiye'yi şikâyet etmeyi sevdiğiniz için, madem dış dünyadan referans vereceksiniz, o zaman İspanya Başbakanının çizgisiyle uyumlu bir çizgi takip edin diyorum.

Son zamanlarda her zaman tarihin yanlış yerinde durmuşken, şimdi kalkıyorsunuz Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkıyorsunuz. Ciddiye alınacak hiçbir yeri yoktur. Söylediklerinizin hepsi politik magazindir. Biz siyasi rakibimizin bile bu duruma düşmesini istemeyiz. CHP köklü bir parti; öteden beri dış politikanın milli boyutlarında — biz beğensek de beğenmesek de — kendi içinde tutarlı bir çizgiye sahipti. Ama son yıllarda CHP, geçmişteki milli hassasiyetlerle ilgili mirasını reddeden bir çizgiye gelmiştir. CUMHURBAŞKANI’NIN FİLİSTİN TUTUMLULUĞU VE CHP’YE MESAJ Sayın Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalktığında gülünç duruma düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Filistin ve Gazze konusunda en güçlü sestir; insanlık ittifakının en gür sesidir. Bütün bunların arasında Sayın Özel'in sözü duyulmaz. İlla bu konuda bir tutarsızlık arıyorsa kendisine şunu söylemek gerekir: Sürekli olarak siyasi referans verdiğiniz kişi, uğruna miting yaptığınız kişi, tuttu Venezüella'lı bir kişinin Nobel Barış Ödülü almasını kutladı. Bu ödülü alan kişinin sicili İsrail’e müdahale etsin diyen, kendi ülkesine Siyonist müdahaleyi davet eden bir kişidir. Siz önce CHP'yi bu ağır hasardan nasıl kurtaracağınızı düşünün.

CUMHURBAŞKANINA SAYGI VE DEVLET GELENEĞİ Siyasi rakibinizin bu duruma düşmesi bizim için kazanç olabilir ama biz bu kazancın peşinde değiliz. Yabancı liderlerle ilgili “duyduk”, “bize söylendi” gibisinden değerlendirmelerin geçerliliği yoktur. Baştan aşağı üçüncü sınıf politik bir magazin olarak değerlendirilmelidir. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatı boyunca AK Parti'nin mücadelesinde Alevi canlarımızın yanında olduk. Eşitsizlikle mücadele ettik. Biz kendimizi Alevi canlarımızdan görüyoruz. Aynı ülkeyi, aynı kaderi paylaşıyoruz. ASKERİ HASTANELER, MİLLİ GÜVENLİK VE SOSYAL KONUT Şimdiye kadar pek çok kez son derece ileri adımlar attık. Yetkili kurumlarımız konuyu değerlendirecektir. Cumhur İttifakı olarak tek bir görüş oluşturacağız. Askeri hastanelerle ilgili konuda şunu söylemek isterim: Etrafımızda gelişen savaşlar, çatışmalar, krizler çerçevesinde tüm mekanizmalar gözden geçirilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Milli Savunma Bakanlığına talimatı var. Türkiye’nin milli güvenliği konusunda hangi mekanizmaların güncellenmesi gerektiği değerlendiriliyor.

ŞEHİTLERE VE GAZİLERE SAYGI Şehitlerimiz bizim için azizdir. Kimsenin şehitlerimize veya gazilerimize saygısızlık etmesine müsamaha göstermeyiz. Bu tür sözleri net bir şekilde kınıyoruz. Devletin ve milletin değerleri noktasında yürütülen süreçlerde saygısızlığa izin verilmez. Buradan bir kez daha şehitlerimize rahmet diliyoruz. MESCİD-İ AKSA’YA SAYGISIZLIĞA KINAMA Tabii ki ihtiyatlı olacağız, her meseleyi teenni ile yürüteceğiz. Mescid-i Aksa'ya yönelik bir saygısızlık gerçekleşti, bunu tel’in ediyoruz. Günlük aksamalar, farklı yaklaşımlar olabilir. İsrail'in huyunu biliyoruz; Netanyahu hükümetinin süreci sabote etmek için elinden geleni yapacağının farkındayız. Biz Cumhurbaşkanımızın koyduğu iradeyi takip etmeye devam edeceğiz. Bunu uluslararası paydaşlarımızla birlikte yapacağız. Hiçbir bahane ile Gazze'ye yardımın engellenmesi, Refah sınır kapısının kapatılması mazur görülemez. Herkese teşekkür ediyor, hayırlı günler diliyorum."