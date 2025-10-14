Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı: 17 yaşındaki çocuğa 41 yıl hapis istemi

Hakan Çakır, 10 Ağustos günü Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise cinayete ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İLK DURUŞMA 26 KASIM’DA

Suça sürüklenen çocuklar hakkında hazırlanan iddianame, Ankara Çocuk Ağır Mahkemesi'nce kabul edildi. Hakan Çakır cinayetinde ilk duruşmanın 26 Kasım'da yapılması kararlaştırıldı.

2 ÇOCUĞA 41 YIL VE 26 YIL HAPİS İSTENDİ

Cinayetin zanlıları 17 ve 14 yaşındaki çocukların ceza dosyası ayrıldı. 17 yaşındaki B.A.Z hakkında kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve basit yaralama suçlarından 41 yıla kadar hapis cezası istendi. 14 yaşındaki T.Y.Z'nin ise aynı suçlardan 26 yıl 6 aya kadar cezalandırılması talep edildi. Aynı aileden kavgaya karışan kişilerden büyük abi A.E.Z ve baba C.Z hakkında kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, basit yaralama suçlarından müebbet ile 45 yıla kadar hapis istendi. U.K. isimli kişi hakkında da aynı suçlardan dava açıldı.

Vahşete kurban giden 22 yaşındaki Hakan Çakır ÇAKIR AİLESİ HAKKINDA DA CEZA İSTENDİ İddianamede Çakır ailesi hakkında da ceza istendi. Aileden bazı kişilerin yaralama olayına karıştığı öne sürüldü. Ş.Ç, H.C.Ç ve E.D. hakkında basit yaralama suçundan 4,5 yıldan 9 yıla kadar cezalandırmaları talep edildi. İddianameye göre cinayet zanlılarının olay sırasında birlikte hareket ederek üzerlerine atılı suçlara iştirak ettikleri de öne sürüldü. Kavgada kullanılan çivili sopalar, pala ve bıçaklarla Çakır ailesine karşı hakimiyet kurdukları ifade edildi. Fotoğraflar: DHA